Mickhausen

vor 31 Min.

Pfarrgemeinderatswahl: Pfarrer erzählt, was das Ehrenamt in der Kirche bedeutet

Plus Stauden-Pfarrer Andreas Schmid schildert, wie er die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen und die Pfarrgemeinderatswahlen sieht, die dieses Wochenende stattfinden.

Von Karin Marz

Herr Pfarrer Schmid, haben Sie sich in den Stauden eingelebt? Wie wurden Sie bislang von den Gläubigen aufgenommen?



Andreas Schmid: Durch die sehr freundliche und positive Haltung der Gläubigen mir gegenüber ist mir die Aufnahme leichtgefallen. Ich habe sehr gute Strukturen vorgefunden und die Zusammenarbeit mit Kaplan Anish, den kirchlichen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern klappt sehr gut. Durch die vielen Gespräche mit Gläubigen kann ich rückblickend sagen, dass es eine richtige Entscheidung war, mich auf die freie Stelle in den Stauden zu bewerben. Mir gefällt auch die Lage des Pfarrhofs in Mickhausen, in dem ich wohne. Ich bin sofort in der Natur und genieße Spaziergänge und Fahrradtouren durch die Stauden.

