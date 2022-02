Unfall mit 500-PS-Audi: Polizei ermittelt wegen illegalen Rennens

Plus Auf der Rennstrecke zwischen Mickhausen und Birkach kommt es zu einem Unfall mit über 215.000 Euro Schaden. Dahinter könnte eine Straftat stecken.

Der schadensträchtige Unfall auf der Strecke zwischen Birkach und Mickhausen, auf der auch das Bergrennen stattfindet, beschäftigt weiter die Polizei. "Das zieht natürlich umfangreiche Ermittlungen nach sich", sagt Christian Budusca, Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen. In dem Zusammenhang wird auch untersucht, ob es sich möglicherweise um ein illegales Rennen gehandelt hat.