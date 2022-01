Landkreis Augsburg

Stauden-Känguru ist wieder da: Spaziergänger fotografiert es bei Mickhausen

Plus Das Stauden-Känguru ist wieder aufgetaucht: Spaziergänger haben das Tier bei Mickhausen entdeckt und fotografiert. Wie sie die Begegnung erlebt haben.

Von Norbert Staub

Es war in den letzten Wochen ruhig geworden um das Känguru, das immer mal wieder in den Stauden gesichtet worden war. Nun hat ein Ehepaar aus Ustersbach, das mit seinen Hunden bei Mickhausen spazieren ging, das Tier am Sonntag gesehen und fotografiert. "Eigentlich wollten wir von Ustersbach nach Landsberg fahren", berichtet Bernhard Regele. Weil die Winterlandschaft so schön war haben er und seine Frau sich kurzfristig dazu entschlossen, im Wald zwischen Münster und Birkach auf Höhe der Kapelle Vierzehn Nothelfer anzuhalten und eine Runde spazieren zu gehen.

