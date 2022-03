Staudenschloss Mickhausen: Hier entstehen Musikpavillon, Brunnen und Orangerie

Plus Parallel zur Dachsanierung des Michkauser Schlosses haben jetzt die Arbeiten an der Anlage des Renaissancegartens begonnen.

Der verwilderte Schlosspark südlich des Staudenschlosses in Mickhausen bekommt ein neues Gesicht: In einem ersten Schritt wird jetzt der einstige Renaissancegarten nach historischen Fragmenten wiederhergestellt.