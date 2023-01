Mickhausen

06:45 Uhr

Wie Mickhausen Windkraftprojekte stemmen kann

Plus In Mickhausen erklärt ein Experte, was die Gemeinde in Sachen Windkraft demnächst unternehmen sollte.

Von Marcus Angele

Die Zeit drängt seit der Gesetzesänderung Ende 2022: Die bayerischen Gemeinden müssen in Sachen Windräder bis spätestens 1. Februar 2023 Planungen begonnen haben, um alles in die gewünschten Bahnen zu lenken. Auch Mickhausen muss sich hier Gedanken zur Konzentrationsflächenplanung machen und diese bis zum 1. Februar fertigstellen. Auf diesen Konzentrationsflächen könnte dann mit Windkraft geplant werden.

