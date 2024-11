Anschluss der Kläranlage Mittelneufnach soll nach Oberneufnach erfolgen

Drei große Themen standen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mittelneufnach auf der Agenda. Zunächst ging es um die neuen Hebesätze der Grundsteuer A und B. Das bisherige Grundsteuerrecht war gemäß dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verfassungswidrig und wurde daher zum kommenden Jahr 2025 geändert. Hierzu wurde den Ländern eingeräumt, eigene Regelungen zu erlassen. Bayern hat ein eigenes Bayerisches Grundsteuergesetz auf den Weg gebracht. Die Gemeinden stehen vor der Herausforderung, neue Hebesätze festzusetzen. Die Verwaltungsgemeinschaft hat dafür für die Gemeinde Mittelneufnach Beispielrechnungen als Hilfestellung angefertigt.

Nach längerer Diskussion um faire Sätze beschlossen die Räte einstimmig, den Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) auf 1000 Punkte und für die Grundsteuer B (für private und gewerbliche Grundstücke) auf 350 Punkte festzusetzen. Somit halten sich auch eventuelle Gebührenerhöhungen im Rahmen. Die Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze wurde ebenfalls einstimmig verabschiedet.

So geht es bei der Kläranlage für Mittelneufnach weiter

Seit längerer Zeit befasst sich der Gemeinderat mit dem weiteren Vorgehen hinsichtlich der Kläranlage, da die wasserrechtliche Genehmigung Ende 2026 ausläuft. Hierzu wurden zwei Varianten in Betracht gezogen: Variante 1 wäre ein Neubau der Kläranlage Mittelneufnach. Diese würde mit etwa 3,3 Millionen Euro zu Buche schlagen, staatliche Förderungen gibt es hierfür so gut wie keine. Variante 2 sieht einen Anschluss an die Kläranlage Oberneufnach mittels Druckleitung vor. Dazu fand im Oktober bereits eine gemeinsame Sitzung mit der Gemeinde Markt Wald statt. Nach genauer Darstellung und Kostenbetrachtung ergab sich bei beiden Gemeinderäten das Meinungsbild, dass die Variante 2 für alle von Vorteil wäre.

Für Mittelneufnach würden sich vor allem durch staatliche Förderungen der Druckleitungen die Kosten auf 1,6 Millonen Euro verringern. Für die Gemeinde Markt Wald, die die bestehende Kläranlage verbessern muss, würden sich so die Kosten fast halbieren. Folgekosten, wie beispielsweise die Personalkosten eines nötigen Klärwerkmeisters, den Markt Wald schon hat, könnten ebenfalls geteilt werden. Nach ersten Gesprächen mit der Staudenbahn, besteht eventuell die Möglichkeit, die Leitung entlang der Gleislinie zu verlegen. Die Gemeinde beschloss daraufhin, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gemeinde Markt Wald, die Planungen mit der Variante 2 durch das Ingenieurbüro Wegener&Hinz GmbH weiter fortzuführen.

Gemeinderat Mittelneufnach sieht Pläne aus Eppishausen skeptisch

Äußerst skeptisch und ablehnend steht der Gemeinderat einer Planung der Gemeinde Eppishausen gegenüber. Diese informierte die Kollegen aus Mittelneufnach über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für einen Solarpark Ellenried. Dieser soll durch einen Investor an der Gemeindegrenze zu Reichertshofen errichtet werden. Für Bürgermeisterin Cornelia Thümmel als auch für die Gemeinderäte erfolgt hier ein Verstoß gegen den Schutz von guten Ackerflächen als auch gegenüber dem Landschaftsschutzgesetz für den Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Einige Räte sprachen hier von einer massiven Verschandelung des Neufnachtals. Neben dem aus Sicht der Räte nicht korrekten Gutachten konnte auch die Nordost-Lage des geplanten Solarparks nicht ganz nachvollzogen werden. Hier witterten die Räte, dass lieber Reichertshofen auf den Solarpark schauen soll, als der Ort Ellenried selbst. Daher regt sich bereits Widerstand bei den Bürgern in Reichertshofen, aber auch einige Ellenrieder sind wohl mit dem Vorhaben nicht einverstanden. Daher wird die Stellungnahme an die Gemeinde Eppishausen entsprechend negativ ausfallen.

Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass die eingegangenen Einsprüche gegenüber dem Bebauungsplan der Staatsstraßen in Mittelneufnach an das staatliche Bauamt zur Prüfung weitergeleitet wurden. Die Architektenleistungen für die Kindergartenerweiterung wurden an das Büro Naujok in Klosterlechfeld vergeben. Die Vergabe der zugehörigen Tragwerkplanung ging an das Büro Reich Ingenieure in Augsburg.