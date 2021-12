Bronze, Silber und Gold für Mittelneufnacher Gemeinderäte

Plus In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres erhalten Stefan Happacher, Alois Auer und Gottfried Wenger für ihr langjähriges Engagement für die Gemeinde eine verdiente Auszeichnung.

Lange hatten Bürgermeisterin Cornelia Thümmel und Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann auf den passenden Moment gewartet, immer wieder war etwas dazwischengekommen: Nun wurden in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres drei verdiente Gemeinderäte mit der Verdienstmedaille der Gemeinde und einer Urkunde geehrt.