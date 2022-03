Mittelneufnach

17:04 Uhr

Ein "heißes" Wohnzimmerkonzert mit Al Jones in Mittelneufnach

Plus Die Kulturschmiede Stauden lädt zu einem einzigartigen Konzert nach Mittelneufnach. Nur 100 Plätze stehen zur Verfügung. Wie Musikliebhaber an die Karten kommen.

Von Marcus Angele

Corona wirbelte in den letzten Jahren den Terminkalender vieler Künstler kräftig durcheinander. Auch die Konzerte der Kulturschmiede Stauden mussten pandemiebedingt öfter verschoben werden. Umso erfreulicher ist es jetzt, das am Samstag, 7. Mai, ein ganz Großer des Rhythm 'n Blues und Rock im Mittelneufnacher Gemeindezentrum in den Startlöchern steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .