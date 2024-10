Ein unvergesslicher Abend im Zeichen der bayerischen Musik

Wenn „O Fortuna“ von Carl Orff durch das Gemeindezentrum donnert, dann weiß man inzwischen, dass wieder eine denkwürdige Kulturnacht ansteht. Bereits vor vier Jahren war die bayerische Topband „Pam Pam Ida“ und das Silberfischorchester, damals noch zu Coronazeiten, in Mittelneufnach und versprach noch einmal zu kommen, um dann die Halle richtig zu rocken. Nun lösten die Musiker von „Pam Pam Ida“ das Versprechen ein und stellten ihr neues Album „Nehmts mi mit“ bei der 30. Kulturnacht vor. Die ganze Halle tanzte, sang und jubelte schnell sowohl zu den neuen Liedern als auch zu den bekannten Klassikern. Laut Frontmann Andreas Eckert war dies auch gleichzeitig eine Generalprobe für das große Solo-Event von „Pam Pam Ida“ Anfang November im Circus Krone in München.

Schon mit den ersten Tönen spürte man, dass dies kein gewöhnlicher Konzertabend werden würde. „Pam Pam Ida“, die längst zu den festen Größen der bayerischen Musikszene gehören, zeigten einmal mehr, wie sie mühelos verschiedene Musikstile vereinen und dabei ihren unverwechselbaren Sound kreieren. Ein Mix aus Rock, Pop, raffinierten Reggae-Klängen und emotionalen Balladen – das neue Programm „Nehmts mi mit“ ließ keine musikalischen Wünsche offen.

Die Band spielte mit einer solchen Hingabe und Energie, dass der Funke regelrecht auf das Publikum übersprang. Die sechs Künstler sind wahre Vollblutmusiker und Sänger Andy Eckert gelingt es auch als Moderator mit Charme und Humor das Publikum zu begeistern. Die drei Streicherinnen des Silberfischorchesters ergänzten dazu die Band perfekt und verliehen den Liedern mit orchestralen Elementen einen feinen Anstrich. Die Zuhörer waren schon nach den ersten Takten voll dabei und verwandelten das Gemeindezentrum in kürzester Zeit in eine Stimmungshalle. Die mitreißenden bayerischen Lieder, mal laut und rhythmisch, mal sanft und melancholisch, bewegten die Menschen, die in ausgelassener Stimmung die Nähe zur Bühne suchten und voller Freude mittanzten.

Gelungene Mischung

Vielleicht liegt es an der beeindruckenden Vielfalt der Lieder und die hier scheinbar mühelos gelungene Mischung aus traditioneller und moderner Musik. „Pam Pam Ida“ schaffte es dabei, die Besucher auf eine musikalische Reise mitzunehmen, bei der jeder Song eine neue Facette und Geschichte mitten aus dem Leben zeigt und erzählt. Die Band ist auch bekannt, dass sie nach schwungvollen Popnummern sofort wieder ruhige, teilweise verträumte Balladen wie „Engerl“ oder „Besser geht’s ned“ einstreut.

Nach einem fulminanten Finale und nicht enden wollendem Applaus ließen sich die Musiker natürlich nicht lange bitten und kehrten für zwei Zugaben auf die Bühne zurück. Mit dem Klassiker „Schultertanz“, der einigen auch aus der Vorabendserie Watzmann ermittelt bekannt sein dürfte, und der schon fast als Hymne anmutende Schlusssong „Nehmts mi mit“ endete dieser besondere Abend.

Neuer Termine der Kulturschmiede

Im kommenden Jahr startet die Kulturschmiede gleich wieder richtig durch. Am 04. Januar kommt Raith&Blaimer mit „Der Mensch ist ein Depp“ ins Lagerhaus Walkertshofen. Luise Kinseher ist am 1. Februar in der Schwabmünchner Stadthalle mit „Wände streichen“ zu sehen. Da Meier & Watschnbaam gastieren am 29. März in Willmatshofen und am 10. Mai präsentiert Chris Boettcher in Mittelneufnach sein neues Programm. Karten für die ersten drei Veranstaltungen gibt es ab sofort online auf der Homepage der Kulturschmiede Stauden oder auch in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden.