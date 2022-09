Kinder und Erwachsene erfahren, wie die Feuerwehr Mittelneufnach arbeitet

Bis in den Sonntag hinein fand die Lange Nacht der Feuerwehren statt. Die Feuerwehr in Mittelneufnach beteiligte sich und verbucht schon erste Erfolge.

Etliche Feuerwehrkameraden packten in Mittelneufnach mit an, um die Lange Nacht auf die Beine zu stellen. Sie hatten sogar Flyer an alle Haushalte in Mittelneufnach verteilt.

Mitmachaktionen standen besonders bei Kindern im Fokus. Genau darauf hatte die Feuerwehr Mittelneufnach abgezielt. Die Buben und Mädchen durften Feuerwehrschläuche ausrollen und damit auf eine Übungswand spritzen sowie das Feuerwehrfahrzeug und den neuen Mannschaftstransportwagen begutachten. Den beiden Jugendwarten Marc Hoffmann und Simon Schmitt ist es wichtig, die Tätigkeit der Jugendlichen bei der Feuerwehr abwechslungsreich und interessant zu gestalten.

Die Feuerwehrmitglieder gaben nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern auch den erwachsenen Gästen Einblick in ihre Arbeit. Sie zeigten, wie Schlauchleitungen während eines Einsatzes aufgebaut werden. Auch das gesellige Zusammensein kam nicht zu kurz. Beim anschließenden Grillfest konnten sich Gäste wie auch Feuerwehrmitglieder untereinander austauschen.

Die Veranstaltung und gezieltes Ansprechen bringen Jugendliche zur Feuerwehr

Die Anzahl der Besucher an dieser Veranstaltung war zwar überschaubar, trotzdem haben die Verantwortlichen der Feuerwehr in Mittelneufnach erste Erfolge bei der Mitgliederwerbung erzielt. Insgesamt 15 Buben und Mädchen erklärten sich vor Kurzem bereit, an einem Schnuppertraining bei der Jugendfeuerwehr teilzunehmen. Gelungen ist dies den Mitgliedern des Vorstands vor allem durch gezieltes Ansprechen von Jugendlichen im Ort - und durch die Teilnahme an der Langen Nacht der Feuerwehr.

In den vergangenen zwei Jahren konnte die Feuerwehr kaum Veranstaltungen durchführen. "Da ist die Nachwuchswerbung in unserem Verein zu kurz gekommen", sagt Kommandant Helmut Wiedemann. Sein Stellvertreter Kevin Hoffmann ergänzt: "Die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr ist für unsere Gemeinde enorm wichtig. Damit wir auch in Zukunft personell gut aufgestellt bleiben, hat uns die Idee des Landesfeuerwehrverbands zur Durchführung der Langen Nacht der Feuerwehr gut gefallen." Deswegen beteiligten sich die Brandschützer in Mittelneufnach an der Veranstaltung, bei der es den ganzen Samstagabend einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit und in die Ausbildung bei der Feuerwehr gab.

Nicht nur Jugendliche, sondern auch drei Erwachsene haben sich mittlerweile entschlossen, neu zum Feuerwehrdienst in Mittelneufnach hinzuzukommen, so Wiedemann, der sich über jede helfende Hand freut. "Dankbar sind wir auch, dass wir gut durch die Corona-Zeit gekommen sind. Bis auf die normale Personalfluktuation haben keine Kameraden aufgehört."