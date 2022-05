Mittelneufnach

vor 2 Min.

Mit dem Dorfladen in Mittelneufnach erfüllt sie sich einen Traum

Fiebert der Neueröffnung schon entgegen: Geschäftsführerin Alexandra Lindemann (Mitte) und ihr Team bieten viele regionale Produkte in ihrem Dorfladen

Plus Alexandra Lindemann eröffnet Mitte Mai den neuen Dorfladen in Mittelneufnach. Sie setzt auf regionale Produkte und will auch eine Ausbildung möglich machen.

Von Marcus Angele

Frau Lindemann, sind Sie vor dem Neustart schon etwas nervös? Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Dorfladen zu eröffnen?



Alexandra Lindemann: Ein bisschen nervös bin ich schon, doch die Freude überwiegt natürlich, denn mit dem Dorfladen habe ich mir meinen Traum erfüllt. Mein Team und ich freuen uns darauf, die Produkte unserer regionalen Erzeuger und Hersteller verkaufen zu dürfen, und sehen der Zukunft positiv entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .