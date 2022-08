Mittelneufnach

12:00 Uhr

Dafür gibt Mittelneufnach in den kommenden Jahren Geld aus

In Mittelneufnach stehen in den kommenden drei Jahren zahlreiche Ausgaben an.

Plus Personelle Veränderung im Gemeinderat, Baugebietserschließung, Anschaffungen für den Kindergarten: Was sich in Mittelneufnach tut und in nächster Zeit geplant ist.

Von Marcus Angele

Ein neues Gesicht im Gemeinderat Mittelneufnach: Andreas Schmitt rückte für die im Juli ausgeschiedene Sabine Müller nach. Schmitt ist dabei kein unerfahrener Gemeinderat: Er war bereits von 2002 bis 2008 im Gremium. Durch das Ausscheiden von Sabine Müller mussten drei Ausschüsse neu besetzt werden. Im Rechnungsprüfungsausschuss rückt Andreas Schmitt nach, als zweiter Vertreter von Bürgermeisterin Cornelia Thümmel bei Verwaltungsgemeinschaftsversammlungen wurde Hermann Zott bestellt und stellvertretender Seniorenbeauftragter ist künftig Stefan Happacher.

