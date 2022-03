Mittelneufnach und Scherstetten wollen einen Radweg bauen

Plus In einem interkommunalen Projekt reicht die Gemeinde Mittelneufnach eine Bewerbung für die "Radoffensive Klimawandel Bayern" ein.

Ein Projekt der Zukunft ist die "Radoffensive Klimawandel Bayern". Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Förderung innovativer Ideen, das Radwegenetzwerk in den Kommunen besser auszubauen. Für Planung und Bau gewährt der Freistaat bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Mittelneufnach plant interkommunal.