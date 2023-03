Neue Dirigentin des Mittelneufnacher Frühjahrskonzerts verzaubert Publikum

Erstmals dirigierte Johanna Mahr das Konzert in Mittelneufnach. Das Publikum honorierte ihre Leistung mit stehendem Applaus.

Beim Frühjahrskonzert der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach gab es mehrere Besonderheiten. Bisher hieß das Konzert Jahreskonzert. Heuer fand es unter dem Namen Frühjahrskonzert statt.

Vorsitzender Richard Schorer meinte, dass früher dieses Konzert oft erst nach Ostern stattfand und deshalb Jahreskonzert hieß. Aufgrund des früheren Termins entschieden sich die Organisatoren nun für die Bezeichnung Frühjahrskonzert – passend zur Jahreszeit. Neu war auch die Dirigentin. Johanna Mahr spielt zwar bereits seit 25 Jahren in der Kapelle Flügelhorn und ist seit August 2019 Dirigentin der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach, aber coronabedingt war es nun das erste große Konzert, das sie gekonnt leitete. Begeistert war Mahr daher nach dem Konzert vom gelungenen Auftritt: "Alle Mitglieder der Kapelle waren sehr motiviert und es hat alles bestens funktioniert.“ Auch die Musiker und Musikerinnen freuten sich, dass sie nach vier Jahren Zwangspause wieder auf der Bühne spielen durften. Seit knapp drei Monaten haben sie auf das Konzert geprobt.

Frühjahrskonzert: Stehender Applaus des Mittelneufnacher Publikums

Dieser Fleiß hat sich ausgezahlt. Für ihr Konzert erhielt die Kapelle nicht nur während des Konzerts viel Applaus, sondern am Schluss forderte das Publikum mit stehendem Applaus Zugaben. Die Konzertstücke hatten sich die Musiker und Musikerinnen im Vorfeld aussuchen dürfen, und das anspruchsvolle Programm reichte von konzertanten Stücken bis Polkas. Überrascht haben die Musiker die Gäste auch mit Konfetti-Kanonen, die sie während des Konzerts abfeuerten.

Eröffnet wurde der Konzertabend von der Jugendkapelle unter der Leitung von Anita Haider, die auch charmant durch das gesamte Programm des Abends führte. "Dass die Jugendkapelle spielt, ist neu und gab es schon sehr lange nicht mehr“, berichtet Vorsitzender Schorer über die Jugendlichen, die derzeit bei der Musikvereinigung ein Musikinstrument erlernen. Eindrucksvoll zeigten sie ihr Können mit Filmmusik aus "Pirates of the caribbean“ sowie mit dem Stück "Crazy rock“. Die Stammkapelle begeisterte die Zuhörer anschließend mit "Kreuz des Südens“ und "Santiano“ sowie mit den rockigen Klängen zu "Born to be wild“ und den bekannten Melodien aus der "80er-Kulttour“. Gut angekommen sind bei den Gästen auch die Polkas. Die Gäste durften am Schluss aktiv werden. Bei der Zugabe "Ein Leben lang“ sangen sie begeistert mit.

