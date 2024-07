Großaitinger Brücke schwebt ein

Die Zeiten des Umwegs der Schulkinder aus der Siedlung westlich der Singold sind nach den Ferien vorbei. Jetzt wurde die Fußgängerbrücke am Birkensteig neu eingesetzt und so können Schüler und andere Fußgänger wieder direkt über die Insel zur Bushaltestelle an der Lindauer Straße und zur Schule gelangen. Dieser gerne benutzte Weg war lange Zeit versperrt, weil die alte Stahlbrücke nicht mehr tragfähig war. Die neue Brücke schwebte an einem Kran hängend von oben ein und wurde auf die Fundamente gesetzt. Die sieben Meter lange und zwei Meter breite Brücke wiegt neun Tonnen. Sie wurde im Fertigteilwerk der Firma Riedelsheimer in Beton gegossen, das Geländer fertigte die Firma Göppel, beides Großaitinger Betriebe. Der Kranführer leistete Millimeterarbeit, als er die Brücke über das benachbarte Dach hievte und punktgenau mit Hilfe von Bodenpersonal aufsetzte. Der Gemeinde Großaitingen ist diese Verbesserung der Schulwegsicherheit rund 40.000 Euro wert.

Icon Vergrößern Die Brücke schwebt über der Singold ein und wird auf die Fundamente gesetzt. Foto: Hieronymus Schneider Icon Schließen Schließen Die Brücke schwebt über der Singold ein und wird auf die Fundamente gesetzt. Foto: Hieronymus Schneider