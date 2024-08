Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Kein natürlicher Standort für Pflanzen

Seit etwa drei Monaten können sich Bürger und Besucher im neu gestalteten Zentrum über „Blütentraum“ und „Blütenmosaik“ freuen. So heißen die Staudenmischungen, die die Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau im fränkischen Veitshöchheim zusammengestellt hat. „Die bringt jedes Jahr eine Liste heraus, welche Stauden für welche Standorte gut geeignet sind“, erläutert Stephanie Detke, die Leiterin des Betriebshofs der Stadt. Man habe darauf geachtet, dass die Stauden mit dem relativ trockenen Standort klarkommen, mit den hohen Temperaturen in der gepflasterten und bebauten Umgebung und mit dem starken Wind, der immer mal wieder durch das Zentrum bläst, berichtet sie. Wichtig für die Auswahl waren aber auch lange, abwechselnde Blütezeiten und der Aspekt, dass sie Nahrung für Insekten bieten.

Im Frühjahr wird sich die Entwicklung der Stauden in Königsbrunn zeigen

So sah man in den vergangenen Wochen die leuchtend gelb-orangen Blüten der Taglilien und findet noch immer lila Blüten von Steppensalbei und Katzenminze und die blau-violett blühende Rasselblume. Bis in den Oktober hinein werden weiß blühende Perlkörbchen und violette Kissen-Aster für Farbtupfer sorgen. Wie diese mehrjährigen Stauden im nächsten Frühjahr wirken werden, da ist Stephanie Detke selbst gespannt. „Es ist offen, welche Pflanzen sich besonders gut entwickeln, weil sie mit dem Standort gut zurechtkommen, und welche nicht mehr stark austreiben und sich allmählich zurückziehen“, sagt sie. „Das ist eben Natur.“ Neue Formen und Farben werden auf jeden Fall im Frühjahr zu sehen sein, denn im Herbst kommen noch einige Blumenzwiebeln in die Hochbeete. Ab Februar sollen dann verschiedene Krokusarten Farbtupfer setzen, später Wildtulpen, Trauben-Hyacinthen und Milchstern.

Icon Vergrößern Stephanie Detke und Jörg Kratzer haben einen genauen Pflanzplan erstellt für die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Foto: Hermann Schmid Icon Schließen Schließen Stephanie Detke und Jörg Kratzer haben einen genauen Pflanzplan erstellt für die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Foto: Hermann Schmid

In den Hochbeeten kommen die Blüten besonders gut zur Geltung, ist sich Stephanie Detke einig mit Jörg Kratzer, dem Leiter der Abteilung Tiefbau im Rathaus. „Diese Lösung hat sich erst im Laufe der Diskussionen über die Gestaltung entwickelt“, berichtet dieser. „Der erste Entwurf sah nur große Baumscheiben vor.“ Nicht zuletzt Bürgermeister Franz Feigl habe darauf gedrungen, mehr Grün und Blüten ins Zentrum zu bringen. Die Hochbeete lockern das Zentrum optisch auf, finden beide – und sie schützen die Bäume vor Schäden durch parkende Autos. Zudem verhindern sie, dass im Winter mit Streusalz vermengtes Tau- und Regenwasser an ihre Wurzeln komme. „Allerdings kommt so auch kein Regenwasser an die Wurzeln und wir müssen kräftig gießen“, so Stephanie Detke. In der Anwachsphase, also in den nächsten ein, zwei Jahren, braucht jeder Baum im Zentrum durchaus 100 bis 150 Liter pro Gießvorgang.

Bäume müssen Lichtraum für Fahrzeuge frei halten

Über die Auswahl der Bäume im neuen Zentrum wurde viel getüftelt. „Das Büro Steinbacher hat Tabellen zu Temperatur und Niederschlag, die es für Augsburg gibt, mit Listen zur Eignung von Bäumen abgeglichen und danach zehn Arten für das Zentrum von Königsbrunn vorgeschlagen“, so Stephanie Detke. Es habe verschiedene Überlegungen für die Platzierung der Bäume gegeben, ergänzt Jörg Kratzer. Im Gespräch war etwa, immer drei gleiche Bäume zwischen den Fahrbahnen sowie links und rechts zu pflanzen. Doch dann hätte man sie teilweise stark beschneiden müssen, um den Lichtraum für Fahrzeuge freizuhalten. Letztlich wurden insgesamt vier Baumarten gepflanzt, die sich bereits für Innenstadt-Standorte bewährt haben: die Säulenförmige Ulme durchgängig im Mittelstreifen, der Amberbaum, wo es mehr Platz für die Krone gibt, die Hopfenbuche, wo es etwas enger zugeht. Und als optische Markierung der Neuen Mitte im Norden und im Süden, an den Einmündungen von Markt- und Gartenstraße, je einen Schnurbaum, der eine stattlichere Krone entfaltet.

Icon Vergrößern Wie sich die Stauden in den Hochbeeten entwickeln werden, zeigt sich im Frühjahr. Foto: Hermann Schmid Icon Schließen Schließen Wie sich die Stauden in den Hochbeeten entwickeln werden, zeigt sich im Frühjahr. Foto: Hermann Schmid

Die Befürchtung, dass sich die Bäume in den schmalen Hochbeeten nicht entwickeln können, entkräftet Jörg Kratzer. Für jeden Baum habe man in die Hochbeete mindestens zwölf Kubikmeter Baumsubstrat eingebracht, das teilweise sogar noch unter das Pflaster reicht und von einer Wurzelschutzfolie umgeben ist. Nach unten reicht es bis zum anstehenden natürlichen Boden. Damit die Wurzelballen gezielt Wasser erhalten, liegt bei jedem Baum eine Drainage.

Königsbrunn sei kein natürlicher Standort für Pflanzen

Rund 145.000 Euro haben die Pflanzungen in der Neuen Mitte gekostet. Dies schließt auch die Fertigstellungspflege in diesem Jahr sowie die Entwicklungspflege in 2025 und 2026 durch den Fachbetrieb aus dem Raum Dachau ein. Für die Bäume im Zentrum gilt das Gleiche wie für die Stauden. Die Entwicklung, also wie schnell sie wachsen oder wie groß die Kronen werden, könne man ganz schwer vorhersagen, so Stephanie Detke, das sei hier eben kein natürlicher Standort. Mehr Aufschlüsse werde der Austrieb im nächsten Frühjahr bieten, wenn man sehen kann: Wie sind die Pflanzen über den Winter gekommen.