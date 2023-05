vor 49 Min.

Nicht nur in Bobingen wird gefeiert

So sehen Sieger aus: Der TSV Bobingen feierte am Wochenende ausgiebig den Aufstieg in die Landesliga.

Plus Bobingen feiert den Aufstieg in die Landesliga, doch auch auf anderen Plätzen darf gejubelt werden. Unsere Fußball-Nachlese:

Von Elmar Knöchel, Christian Kruppe und Norbert Staub

Mission erfüllt! Nachdem beim TSV Bobingen bereits zu Saisonbeginn selbstbewusst das Ziel „Aufstieg“ ausgegeben worden ist, hat die Mannschaft jetzt geliefert. Beim 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger Ziemetshausen ließen die Männer um Kapitän Hüseyin Tomakin keine Zweifel am Willen der Bobinger Bübles aufkommen. Von Minute eins an marschierten sie nach vorne. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg auch durchaus höher ausfallen können.

War am letzten Wochenende noch Nervosität zu spüren, überwog an diesem Spieltag der Wille, keine Zweifel aufkommen zu lassen. So hatten die Bobinger nach 90 Minuten ihre Pflicht erfüllt. Dann kamen die Minuten des Wartens. Denn um die Meisterschaft schon am vorletzten Spieltag perfekt zu machen, war man auf Schützenhilfe des Aufsteigers aus Germaringen angewiesen. Der hatte beim Verfolger Cosmos Aystetten lange geführt. Dann kam die Nachricht: Ausgleich und Germaringen in Unterzahl. So warteten Spieler, Betreuer und Fans minutenlang auf das Ergebnis aus Aystetten. Dann die erlösende Nachricht: Das Spiel endete unentschieden. Damit stand der TSV Bobingen als Bezirksligameister fest.

