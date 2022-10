Autofahrer übersieht Bahnschranke

Ein Mann aus Bobingen wollte den Bahnübergang am Kieswerk in Obermeitingen überqueren. Dabei übersah er das Rotlicht des Bahnübergangs.

Dieser Unfall ist gerade noch einmal gut gegangen: Ein 47 Jahre alter Mann aus Bobingen wollte mit einem VW Crafter mit Anhänger den Bahnübergang am Kieswerk in Obermeitingen überqueren. Dabei übersah er das Rotlicht des Bahnübergangs.

Schranke prallt auf das Autodach

Nachdem die Schranken sich senkten, leitete er eine Vollbremsung ein und die Schranke schlug auf das Autodach. Aufgrund des Fahrzeugs im Bahnübergangsbereich musste der Lokführer des Regionalzuges eine Vollbremsung einleiten, konnte aber in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Es entstand kein Schaden an der Bahnschranke. Gegen den Bobinger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet. (AZ)