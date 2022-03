In welche Projekte die Gemeinde Obermeitingen heuer investiert

Wofür die Gemeinde Obermeitingen ihr Geld ausgibt und wo es hauptsächlich herkommt.

In der jüngsten Sitzung des Obermeitinger Gemeinderates stand der gemeindliche Haushalt für 2022 im Mittelpunkt. Otto Lichtblau, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Igling, zu der Obermeitingen gehört, erläuterte dem Gemeinderat das umfangreiche Zahlenwerk. In diesem Jahr schließt der Gesamthaushalt mit 9,13 Millionen Euro.

Gemeinde erhält knapp zwei Millionen Euro Einkommensteuer

Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde umfasst, wird mit 3,37 Millionen Euro veranschlagt. Bei den Einnahmen rechnet die Gemeinde mit 1,19 Millionen Euro an Einkommensteuer, mit 174.200 Euro an Grundsteuern und mit 435.000 Euro an Gewerbesteuer. Die Schlüsselzuweisung wird mit 544.400 Euro angesetzt.

Bei den Ausgaben schlagen die Umlage für die Schulverbände mit 217.000 Euro und die laufenden Kosten für die Kindertageseinrichtung St. Mauritius mit 385.000 Euro zu Buche. Mit 1,02 Millionen Euro geht das meiste Geld in die Umlage für den Landkreis Landsberg. Die VG Igling erhält 316.000 Euro.

Grundstücksverkauf spült 1,5 Millionen Euro in die Kasse

Der Vermögenshaushalt, aus dem die Gemeinde ihre Investitionen tätigt, liegt in diesem Jahr mit 5,76 Millionen Euro rund 1,13 Millionen Euro über dem Vorjahresetat. Bei den Einnahmen rechnet die Gemeinde mit 1,50 Millionen Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im neu geplanten Baugebiet Süd VI. Aus den Rücklagen sollen 830.000 Euro entnommen werden.

Drei Millionen Euro für den Aus- und Umbau zur Kita

1,04 Millionen Euro sollen aus staatlichen Fördertöpfen an Zuschüssen für den Um- und Neubau der alten Schule zur Kindertageseinrichtung und zu einem gemeindlichen Zentrum fließen. Mit rund drei Millionen Euro ist diese Investition auch der größte Einzelposten bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets Süd VI setzt Obermeitingen mit 600.000 Euro an, die Kosten für den Breitbandausbau mit 400.000 Euro. Für den Erwerb unbebauter Grundstücke stellt die Gemeinde 550.000 Euro in den Haushalt ein.

Jeder Obermeitinger hat 34,59 Euro Schulden

Die gemeindliche Pro-Kopf-Verschuldung der 1775 Obermeitinger beträgt 34,59 Euro. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den vorgelegten Haushaltsplan 2022 als Satzung sowie den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025.

Weitere Themen im Überblick

Rechnungsprüfung Haushaltsjahr 2020 Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2020 betrugen im Verwaltungshaushalt rund 458.000 Euro (davon rund 349.000 Euro als Zuführung zum Vermögenshaushalt) und im Vermögenshaushalt rund 533.000 Euro. Der Rechnungsprüfungsausschuss unter dem Vorsitz von Gertrud Vogel (CSU) befand diese Ausgaben für notwendig und unabweisbar. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat diese Ausgaben, stimmte der bereinigten Jahresrechnung zu und erteilte der Gemeinde die Entlastung.

Haushaltsplan 2022 der Kindertageseinrichtung St. Mauritius Der Haushaltsplan, den die Bischöfliche Finanzkammer des Bistums Augsburg erstellt, sieht für die Gemeinde die Übernahme des Defizitbetrags in Höhe von 61.915 Euro vor. Der Gemeinderat stimmte diesem Haushaltsplan zu.