Oberottmarshauser Bahnhof bekommt abschließbare Fahrradplätze

Plus Der Gemeinderat Oberottmarshausen stimmt der Anschaffung einer Schließanlage für 60 Fahrräder am Bahnhof zu.

Der Fahrradständer am Oberottmarshauser Bahnhof ist kein Schmuckstück und überhaupt nicht gegen Diebstahl gesichert. Der Gemeinderat hat schon im vorigen Jahr die Anschaffung einer neuen Reihenbügelanlage mit Sammelschließfunktion beschlossen. Nun liegt der von der Deutschen Bahn gegengezeichnete Vertrag vor.