Der Bahnübergang rückt in Oberottmarshausen wieder in den Fokus

Plus Der Oberottmarshauser Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Ausbau eines Feldweges, weil der Bahnübergang zur Lechwerksiedlung geschlossen wird.

Im Dezember 2022 beendete der Gemeinderat die lange Diskussion um den unbeschrankten Bahnübergang an der Eichenstraße zur Lechwerksiedlung mit dem Beschluss, dass dieser Übergang für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden soll. Der Grund dafür waren jahrelange Beschwerden der Anwohner aus der Siedlung um die Eichen- und Ahornstraße über die unerträglichen Pfeifsignale der Züge auf der Bahnstrecke Oberottmarshausen-Bobingen. Mit der Sperrung durch ein Umlaufgitter, das nur Fußgänger und Zweiradfahrende passieren können, würde die Verpflichtung der Lokführer zum Signalpfeifen wegfallen. Das Problem dabei ist aber, dass die Bewohner der Lechwerksiedlung dann nicht mehr mit ihren Autos ins Dorf kommen können. Deshalb wurde nach einer Möglichkeit zur Umgehung durch den Ausbau eines Feldweges zur Wehringer Straße gesucht. Wegen der Strommasten des Umspannwerks kommt dafür nur der Obere Breitenweg infrage, der etwas mehr als 300 Meter lang von der Lechwerkstraße vor dem Bahnübergang zur Wehringer Straße führt.

Bürgermeister Andreas Reiter hatte zur Sitzung die Bauingenieure Josef Tremel und Robert Heinhaus eingeladen. Heinhaus erklärte, dass es für den Ausbau des Feldweges weder von der Regierung von Schwaben, noch von der Deutschen Bundesbahn Fördermittel gebe. Weil die Schließung des Bahnübergangs nicht wegen der Verkehrsstruktur oder mangelnder Sicherheit, sondern auf Wunsch von Bürgern erfolge, müsse die Maßnahme von der Gemeinde getragen und bezahlt werden. Josef Tremel schlug drei Ausbauvarianten mit Fahrbahnbreiten von 3,50 bis 4,75 Meter mit Banketten von 75 Zentimetern auf beiden Seiten und einer Ausweichbucht vor. Die Kosten bewegen sich zwischen 323.000 und 379.000 Euro inklusive Bodenerwerb, Bodenaustausch, Baugrunduntersuchung und Erstellung des Umlaufgitters am Bahnübergang.