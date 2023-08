Die Gemeinde Oberottmarshausen fördert den Musikverein  

Plus Unterstützung von der Gemeinde bekommt der Musikverein für seine Bläserklassenausbildung in Oberottmarshausen. Und bald verschwinden die Stromleitungen auf den Dächern.

Bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause zeigte sich der Gemeinderat Oberottmarshausen großzügig bei einem Antrag des Musikvereins. Für die Förderung der Bläserklassenausbildung sollen einmalig für die Beschaffung von Instrumenten 15.000 Euro und jährlich 2.000 Euro für die laufenden Kosten bis 2025 als Zuschuss gewährt werden. Durch den Kauf von Instrumenten könnten langfristig etwa 50 Prozent der Kosten der bisher praktizierten Leihe eingespart werden. Als Eigenleistung des Vereins werde der Elternbeitrag auf 45 Euro angehoben. Auf Vorschlag von Hans-Werner Schmitt ( Freie Wähler) beschloss der Gemeinderat, gleich einmalig 20.000 Euro als Zuschuss zu gewähren. Bis 2025 soll ein Rechenschaftsbericht über die Mittelverwendung, die finanzielle Situation und die Stärke der Bläserklasse vorgelegt werden.

Gute Nachrichten hatte Bürgermeister Andreas Reiter auch für den Bauhof. Es wurde ein Allradtraktor für rund 59.000 Euro als weiteres kommunales Fahrzeug angeschafft. Die Anwohner des Bahnübergangs an der Eichenstraße wird es freuen, dass Planungsleistungen für den Umbau in Auftrag gegeben wurden. Damit ist ein weiterer Schritt zum Wegfall des störenden Signalpfeifens der Bahn getan.