Gelungene Premiere des Adventssingens  

Es gab viel Neues beim Adventssingen des Gesangvereins. Erstmals war es ein offenes Singen, bei dem die Chöre des Gesangvereins die Besucher in der Kirche St. Vitus bei den wohlbekannten Adventsliedern begleiteten. Auch die Goldkehlchen, der im September 2023 gegründete Kinderchor unter der Leitung von Christine Fendt, traten zur Freude der Eltern und Großeltern auf. Ein Gründungsmitglied des Vereins freute sich besonders, dass seine Enkelin im Chor mitsang. Die Bavarotties und der gemischte Chor wurden von ihrer neuen Leiterin Annika Leinauer am Klavier bei ihren moderneren Intermezzi und beim Schlusslied mit einem Solo von Jörg Brünig, begleitet. Die Vereinsvorsitzende Marianne Beck wies auf den Start eines Projektchors am 13. Januar hin. Dieser bereitet sich speziell auf das Jubiläumskonzert am 11. Oktober 2025 vor. Im nächsten Jahr wird der Gesangverein beim Adventskonzert des Musikvereins mitwirken. Das offene Adventssingen findet wieder in zwei Jahren statt. (rony)

