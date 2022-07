Oberottmarshausen

vor 28 Min.

Getreidefeld bei Oberottmarshausen steht in Flammen

Am Sonntagnachmittag brannte beispielsweise ein Getreidefeld nördlich der Ulrichkaserne in Oberottmarshausen.

Plus Wieder brennt ein Feld, diesmal nahe Oberottmarshausen. Nahe der Ulrichkaserne schlugen die Flammen teils mehrere Meter hoch. Auch Landwirte löschten mit.

Es bleibt in den kommenden Tagen brandgefährlich. Auch wenn es ein wenig abkühlt - auf den Feldern ist es trocken. Sehr trocken sogar. Entsprechend schnell kann sich Gras oder auch Getreide entzünden. Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr brannte beispielsweise ein Getreidefeld nördlich der Ulrichkaserne in Oberottmarshausen. Die Flammen reichten mehrere Meter hoch.

