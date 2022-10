Radler ohne Licht prallt mit Fußgänger zusammen

Zwei Menschen werden leicht verletzt, als ein Radler mit einem Fußgänger in Oberottmarshausen zusammenstößt.

Zwischen Bobingen und Oberottmarshausen gab es am Mittwoch gegen 1 Uhr einen Unfall mit zwei Leichtverletzten. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Radfahrer auf dem kombinierten Fuß/Radweg nebeneinander in Richtung Oberottmarshausen unterwegs. An einem der Fahrräder war kein Licht eingeschaltet. Der Fahrer dieses Rades übersah einen entgegenkommenden Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger musste zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik gebracht werden.

Die Polizei Bobingen bittet alle Radfahrer, die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug regelmäßig zu überprüfen, um solche Unfälle zu vermeiden. (AZ)