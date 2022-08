Oberrothan feiert ein Fest für seine Kapelle

Im Walkertshofener Ortsteil Oberrothan wurde gefeiert.

Der Walkertshofener Ortsteil Oberrothan ist zwar klein, aber jedes Jahr wird dort Anfang August das Kapellenfest gefeiert. Groß war die Freude daher bei den Organisatoren, bestehend aus mehreren Familien aus Oberrothan, dass nun nach zwei Jahren Zwangspause das Fest wieder wie üblich durchgeführt werden durfte. Vom Aufbau, über den Blumenschmuck der Kapelle bis zur Bewirtung der Gäste arbeiten die Oberrothaner Hand in Hand.

Erlös hilft der kleinen Kapelle

Neu war heuer, dass das Fest nicht wie sonst am Sonntag, sondern am Samstagabend stattgefunden hat. "Unser Fest war gut besucht und ist bei den Besuchern positiv angekommen. Es war ein schöner Abend", lautet das Fazit von Sonja Arjona Solano. Alle Erlöse des Festes fließen direkt in den Erhalt des kleinen Kirchleins.

Gedenken an Adolf Beckel

Rund um die Kapelle fand ein Freiluftgottesdienst statt, den Pater Anish zelebrierte, und anschließend wurde auf dem Hof der Familie Beckel mit Gegrilltem sowie mit musikalischer Umrahmung von der Musikkapelle Walkertshofen gefeiert. Gefehlt hat diesem Abend allerdings ein Oberrothaner: Die Organisatoren und die Gäste erinnerten an den verstorbenen Adolf Beckel, dessen Alphörner von den Musikern des Musikvereins während des Kapellenfestes gespielt wurden. Dirigent Roland Dworschak dankte Beckels Sohn, dass er vier Alphörnern dem Musikverein überlassen hatte.