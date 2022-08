Kapellenfest wird in Oberrothan wieder gefeiert

Der Erlös der Feier findet am 6. August ist für den Erhalt der Kapelle bestimmt.

Heuer wird in Oberrothan, dem kleinen Ortsteil von Walkertshofen, wieder das Kapellenfest gefeiert. Einmal im Jahr organisieren die Bewohner von Oberrothan zum Namenstag des heiligen Laurentius, dem Schutzpatron der kleinen Kapelle, ein Fest. Neu ist diesmal, dass die Feier nicht am Sonntag, sondern am Samstag, 6. August, stattfindet. Beginn ist um 19 Uhr mit einem feierlichen Freiluftgottesdienst an der Kapelle. Musikalisch wird die Messe von den Alphornbläsern gestaltet, die zusammen mit dem kleinen Kirchlein wieder ein schönes Ambiente bilden werden.

Auf dem Hof von Familie Beckel findet das Kapellenfest statt

Anschließend wird auf dem Hof der Familie Beckel gefeiert. Die Einwohner von Oberrothan bewirten die Gäste mit Gegrilltem und Getränken und für die musikalische Unterhaltung sorgen die Musiker und Musikerinnen des Musikvereins Walkertshofen. Die Feier findet bei jedem Wetter statt, da Zelte als Schutz für die Gäste aufgebaut werden.

Bereits seit vielen Jahren organisieren die Oberrothaner jedes Jahr Anfang August das Fest, um den Erhalt der mehr als 300 Jahre alten Kapelle zu finanzieren. Alle Erlöse des Festes kommen daher direkt der Kapelle zu Gute.