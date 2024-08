Wie ich Taylor Swift live sah. Fast.

Nach Corona, zwei Kindern und einem Umzug aufs Dorf endlich mal wieder ein Live-Konzert auf ganz großer Bühne sehen. Das wär’s doch. Die Wahl fällt auf keine Geringere als Taylor Swift. Schließlich ist man schon Fan seit dem Auslandsaufenthalt 2008 an einer High-School in Iowa, als die Sängerin noch ein Country-Star mit Cowboy-Hut und Gitarre war. Im Juni 2023 also ran an den PC, die E-Mail registriert und, Überraschung, tatsächlich einen Link zur Ticketbuchung für ein Konzert im Olympiastadion in München geschickt bekommen. Die Monate vergehen, die Tickets lassen auf sich warten. Über den Winter läuft trotzdem die Spotify-Playlist rauf und runter: im Auto auf dem Weg zur Arbeit, beim Brotzeit richten für die Kinder, beim Auspowern beim Sport. Im Frühling dann die vorsichtige Nachfrage beim Ticketdienstleister. Die Antwort: Die Karten werden per E-Mail versendet, von neuerlichen Anfragen bitte man abzusehen, da dies den Vorgang nicht beschleunige. Im Mai macht man sich dann allmählich Gedanken zum Outfit fürs Konzert. Dieses ganz weit hinten im Schrank verkramte Glitzer-Top … dann ist es plötzlich Juli. Im Posteingang: noch immer keine Tickets. So langsam dringt es durch: Die werden wohl nicht mehr kommen. Bis zur letzten Minute hofft man. Im Live-Ticker zum Konzert im Internet tut sich plötzlich eine Option auf: Auf dem Olympiaberg könnte man die Sängerin ganz ohne Ticket bestaunen. Dafür raus aus dem Haus, mit dem Rad zur Bahnstation, weiter mit dem Zug nach München, nachts wieder zurück, die Verkehrs-App sagt: ab 22 Uhr nur Ersatzverkehr. Das Kind hat heute ohnehin keinen guten Tag. Also doch lieber wieder die Kopfhörer aufs Ohr - nachdem man die Kinder ins Bett gebracht hat. Spotify muss es richten. Vorerst. Auf bald, Taylor!

