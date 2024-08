Atemberaubende Wettkämpfe in traumhafter Kulisse: Die Olympischen Spiele in und um Paris waren fantastisch. Chapeau Paris - jeder muss vor der Organisation und Umsetzung dieses Sportspektakels den Hut ziehen. Frankreich hat neue Maßstäbe gesetzt für künftige Gastgeberstädte. Das olympische Motto „Dabeisein ist alles“ hat im Großen funktioniert. Nur im Kleinen nicht - leider.

Das Ziel: Daheim abspecken

Daheim wurde für Olympia vor dem Fernseher ein Heimtrainer-Rad aufgestellt. Die Idee: Während die Athleten in Paris schwitzen, sollte im Augsburger Land abgespeckt werden. Schließlich geht's gemeinsam leichter, auch wenn Rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis, BMX oder Breaking freilich nichts mit dem eintönigen Strampeln auf dem Rad zu tun haben.

Das Problem ist schnell beschrieben: Niemanden hielt es bei den vielen spannenden Entscheidungen auf dem gepolsterten Sattel des Heimtrainers. Mitgefiebert wurde ausschließlich auf der Couch. Was bleibt jetzt von Paris? Erinnerungen an eine sagenhafte Großveranstaltung und der Wunsch, vielleicht doch noch das eine oder andere Kilo abzuspecken. Bis zu den nächsten Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles bleibt ja etwas Zeit.