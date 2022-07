Unfall am Mickhauser Berg: Motorradfahrer prallt in Gegenverkehr

Der 19 Jahre alte Mann fährt in einer Kurve zu schnell auf der Rennstrecke in Mickhausen. Er kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Schwabmünchen.

Viele Motorradfahrer haben das sonnige Wetter am Wochenende für eine Tour genutzt. Einer von ihnen liegt nach einem Unfall auf der Strecke des berühmten Bergrennens in Mickhausen verletzt im Krankenhaus. Der 19 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Ostallgäu fuhr am Samstagnachmittag von Birkach kommend in Richtung Mickhausen.

Unfall passierte in einer scharfen Rechtskurve auf der Rennstrecke in Mickhausen

Am Mickhauser Berg geriet er nach Angaben der Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen ein Auto-Gespann, welches langsam hinter einem Radfahrer fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann vom Motorrad über die Fahrbahnbegrenzung in den Straßengraben geschleudert. Aufgrund der sehr geringen Geschwindigkeit der Autofahrerin und mit viel Glück erlitt der Motorradfahrer nur leichte Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Schwabmünchen zur Behandlung eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die kurvenreiche Straße, bekannt durch das Mickhauser Bergrennen, ist bei Motorradfahrern besonders beliebt. In der Vergangenheit hatte es dort immer wieder gekracht.

Das Fahrverbot an der Rennstrecke bei Mickhausen zeigt Wirkung

Polizei und Landkreis reagierten 2018 mit der Einführung eines einseitigen Fahrverbots. Motorradfahrer dürfen den Abschnitt von Mickhausen in Richtung Birkach nur noch eingeschränkt befahren. Von Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr sowie an Feiertagen ist die Straße in dieser Richtung für Motorradfahrer gesperrt. Mit der Maßnahme wollten Polizei und Landratsamt für mehr Sicherheit sorgen und den Lärm für Anwohnende reduzieren.

Die Sperrung scheint Wirkung zu zeigen. Laut Verkehrsstatistik registrierte die Schwabmünchner Polizei 2020 nur noch einen Motorradunfall auf dem kurvenreichen Abschnitt. Um die Strecke zu überwachen, sind die Beamten sowie Einsatzkräfte der Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg regelmäßig im Einsatz. (AZ)