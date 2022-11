Hiltenfingen

17:45 Uhr

Hiltenfingen statt Kenia: Manuel Viehls Traum von Olympia ist geplatzt

Plus Langstreckenläufer Manuel Viehl träumte davon, 2028 zu den Olympischen Spielen zu fahren. Doch daraus wird nichts. Was das mit der Politik in Kenia zu tun hat.

Von Norbert Staub Artikel anhören Shape

Manuel Viehl aus Hiltenfingen hatte sich viel vorgenommen. Im März 2021 zog er in das kenianische Laufmekka Iten, um dort mit Weltklasse-Langstreckenläufern zu trainieren und sich seinen großen Traum zu erfüllen: die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Nun lebt Manuel Viehl wieder in Hiltenfingen und hat das Kapitel Kenia hinter sich gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

