Fluglärm im Großraum Augsburg: Kampfpiloten trainieren mit Überschall

Am Freitagvormittag haben Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg im süddeutschen Luftraum hörbar geübt.

Das Szenario ähnelt sich: Ein unbekanntes Flugzeug durchkreuzt den deutschen Luftraum. Es gibt keinen Funkkontakt. Innerhalb weniger Minuten steigt die sogenannte Alarmrotte des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg auf und versucht Kontakt aufzunehmen.

Am Freitagmorgen wurde genau dieses Manöver trainiert. Es war zum Teil auch am Himmel zu beobachten. Ein Eurofighter stellte das unbekannte Flugzeug dar, zwei weitere Abfangjäger sollten sich mit Überschallgeschwindigkeit heranpirschen und die Kommunikation aufnehmen. Mehrfach gab es während der gut zweistündigen Übung durch den Überschall einen hörbaren Knall in der Region.

Fluglärm im Großtraum Augsburg: Wie die Alarmrotte funktioniert

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg stellt die Kampfflugzeuge für die sogenannte Alarmrotte – im Militärjargon "Quick Reaction Alert". Die Abfangjäger müssen innerhalb von 15 Minuten nach der Alarmierung in der Luft sein, um im süddeutschen Luftraum auffällige Flugzeuge abzufangen und zu identifizieren. Wichtige Fragen dabei sind: Was für ein Flugzeugtyp, welche Lackierung hat es, wo fliegt es hin, welche Nationalität hat es? Wenn es gar nicht anders geht, dann können sich die Piloten in der Luft auch per Sichtzeichen verständigen. Die Informationen kann der Eurofighter-Pilot an die Bodenstation durchgeben – zum Beispiel, dass ein Airliner einen Stromausfall hat.

Wenn es sich um ein ziviles Flugzeug handelt, dann wirkt die Deutsche Flugsicherung mit. Sie koordiniert, wohin das Flugzeug geleitet wird. Der Eurofighter könnte dann helfen, den Weg zum richtigen Flugplatz zu finden. Der Pilot kann auch durchgeben, welche Hilfe nötig ist, damit man sich am Boden darauf vorbereiten kann. Im Ernstfall kann der Eurofighter auch einen gewissen Druck auf ein auffälliges Flugzeug ausüben. "Die Möglichkeit besteht grundsätzlich. Die Verfahren sind vorhanden und jedem Piloten bekannt. Ein Eurofighter kann zum Beispiel eine Landung an einem Flugplatz erzwingen", erklärt Geschwader-Kommodore Gordon Schnitger. "Als Pilot bringe ich das andere Flugzeug dazu, in eine bestimmte Richtung abzudrehen, und gebe klare Signale, dass es landen muss."

Piloten üben Ernstfall nahe der Ukraine

Wie schnell es einen Ernstfall geben kann, zeigte sich in dieser Woche nahe dem polnischen Luftraum. Dort haben niederländische Kampfflieger drei russische Militärflugzeuge abgefangen. Die beiden F-35 hätten die russischen Maschinen identifiziert, begleitet und dann einem anderen Nato-Partner übergeben, teilte das niederländische Verteidigungsministerium mit. Demnach näherten sich die Flugzeuge aus Richtung Kaliningrad der Grenze des polnischen Nato-Luftraums. Bei den russischen Maschinen habe es sich um ein Aufklärungsflugzeug sowie zwei flankierende Jagdflugzeuge gehandelt. Zum Schutz des Nato-Luftraumes sind für Februar und März acht niederländische F-35 in Polen stationiert. (mit dpa)

