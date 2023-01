Die Feuerwehr steht auch für Zusammenhalt

Vier Einsätze hatten die Mitglieder der Feuerwehr Reinhartshausen im vergangenen Jahr.

Vier Einsätze in einem Jahr: Das klingt zunächst nach nicht viel. Aber gerade bei diesen Einsätzen konnten schwerere Schäden vermieden werden. So beispielsweise zweimal bei der freiwilligen Hilfeleistung bei einem Wasserschaden. Einmal galt es einen umgestürzten Baum von einer Fahrbahn zu entfernen und einmal ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden, bevor sie Umweltschäden anrichteten.

Wie wichtig die Präsenz der Feuerwehr auch in den Bobinger Stadtteilen ist, bewies der erste Einsatz 2023: In der Neujahrsnacht setzten Feuerwerkskörper eine trockene Hecke in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr loderten die Flammen bereits meterhoch und drohten auf die nebenstehenden Gebäude überzugreifen. Nur das schnelle Eingreifen verhinderte Schlimmeres.

Richard Seemüller, der für 65 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Reinhartshausen ausgezeichnet wurde, wohnte in nächster Nachbarschaft zum Silvesterbrand. "Es war toll, wie die Feuerwehr so schnell da war und alles gelöscht hat", lobte er die Kameraden. Er sei früher auch gerne bei der Wehr gewesen und habe das aktive Vereinsleben geschätzt. Auch heute noch würden ältere Mitglieder wie er besucht und geschätzt.

Alle Generationen kommen zusammen

Davon berichtet auch Thomas Sappler, der stellvertretende Kommandant, der für seinen 30-jährigen aktiven Dienst ausgezeichnet wurde und bereits seit 21 Jahren stellvertretender Kommandant ist. "Bei uns im Dorf steht die Feuerwehr für Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe." Im Verein kämen Ältere mit der Jugend zusammen, bei gemeinsamen Ausflügen würden 16-Jährige und 65-Jährige miteinander am Tisch sitzen und gemeinsam reden. "Alle wissen auch, wie wichtig unsere Jugend ist, nur mit ihr kann es irgendwann weitergehen", sagt Thomas Sappler, der stolz ist auf seine "super Truppe". Für ihn seien es 30 kurzweilige Jahre gewesen. Der ehemalige Kommandant Xaver Weber habe am Anfang viel in die Wege geleitet, und Kommandant Markus Mayr habe diese Arbeit weitergeführt.

Doch nicht alles in den vergangenen 30 Jahren war für Thomas Sappler einfach. Schwierige Einsätze mit Toten oder Schwerverletzten hat er auch bewältigen müssen. "Man kommt auch in schwierige Situationen", gibt er zu. "Da wird bei uns aber auch eingeteilt, wer sich zutraut, dieser Situation zu begegnen." Er selbst müsse da auch nicht immer vorne mit dabei sein. "Aber in der Regel hat man nach einem Einsatz die Genugtuung, jemandem geholfen zu haben. Das beflügelt einen zum Weitermachen."

Ein neues Auto muss her

Der Blick in die Zukunft stellt die Feuerwehr Reinhartshausen vor Herausforderungen. Die Feuerwehrbedarfs-Analyse der Stadt Bobingen hat gezeigt, dass mittelfristig ein Ersatz für das jetzt fast 25 Jahre alte Feuerwehrauto beschafft werden muss. Für ein neues Fahrzeug aber reichen die Räumlichkeiten des Reinhartshauser Feuerwehrhauses nicht mehr aus, wie Kommandant Markus Mayr bekannt gab. Hier werde man in diesem Jahr nach Lösungen suchen. "Trotz dieser Planungen sind wir im Ort aber nicht schlecht aufgestellt", betonte er. "Es braucht keiner Angst zu haben, dass die Feuerwehr nicht rechtzeitig zu Hilfe kommt!"

