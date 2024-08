Vereinsjahr der Auerhahnschützen Reinhartshausen geht zu Ende

Jüngst feierten die Auerhahnschützen Reinhartshausen ihren Saisonabschluss und ließen die sehr erfolgreiche Schießsaison 2023/2024 Revue passieren. Mit 18 Mannschaften, davon zwei auf Bezirksebene, ging man in den Rundenwettkämpfen an den Start und stellte damit die meisten Mannschaften im Gau Lech-Wertach.

Im Januar konnten dann bereits die Könige für das laufende Jahr 2024 gekrönt werden. Jugendkönig wurde Dennis Altkirch, Luftpistolenkönig Simon Nachtrub und Elke Frey sicherte sich die Königswürde mit dem Luftgewehr. Besonders die Jugendwettbewerbe werden genutzt, um dem Nachwuchs Wettkampferfahrung zukommen zu lassen. Die Meisterschaften standen auch wieder auf dem Programm. Hier haben sich wieder zahlreiche Schützen für die Schwäbischen, Bayerischen und die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Am Ende der RWK-Saison schrieb die erste Luftpistolenmannschaft Vereinsgeschichte und brachte die Auerhahnschützen mit dem Aufstieg in die Bayernliga zum ersten Mal auf Landesebene. Die erste Luftgewehrmannschaft schaffte nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksoberliga den Durchmarsch in die Schwabenliga. Die zweite Luftpistolenmannschaft wollte nicht tatenlos zusehen und stieg ebenfalls von der Gauoberliga in die Bezirksliga auf. Die Erfolgsmannschaften wurden an der Sonnwendfeier nochmal mit einem Festwagen gefeiert.

Auf der Saisonabschlussfeier wurden dann noch die Vereinsmeister der abgelaufenen Saison geehrt und auch dem Nachwuchsschützen des Jahres, Paul Kolibacz, wurde der Wanderpokal überreicht. Nach dem traditionellen Schützenheimputz startet die neue Saison im September mit dem Eröffnungsschießen am 6. September. Am 13. September können sich interessierte Schüler und Jungschützen am Schnupper- und Informationstag über den Schießsport informieren und auch direkt mal reinschnuppern. (Markus Wiatrek)