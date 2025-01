Schützenkönig und Jugendkönig sind Brüder

Die Schlossbergschützen Scherstetten hielten an vier Schießabenden ihr Königschießen ab, ermittelten die Vereinsmeister der einzelnen Klassen und führten ein Preisschießen durch. Die Preise wurden im Rahmen der Königsproklamation verliehen.

Mit einem 22,4-Teiler konnte sich heuer Felix Hoser die Königswürde sichern, gefolgt von Benedikt Wiedemann (Wurstkönig – 45,2- Teiler) und Bernd Deschler (Brezenkönig – 57,3-Teiler). Den Titel des Jugendkönigs erkämpfte sich Moritz Hoser mit einem 49,6-Teiler vor Adrian Deschler (Jugendwurstkönig) und Kilian Deschler (Jugendbrezenkönig) mit einem 209,6- beziehungsweise 295,6-Teiler. Im Rahmen des Königschießens wurde traditionell auch die Vereinsmeisterschaft ausgetragen.

In der Schülerklasse gewann Fabian Dölle mit 83 Ringen vor Moritz Hoser mit 65 Ringen und Tizian Deschler mit 60 Ringen. Die Jugendklasse entschied Kilian Deschler mit 91 Ringen für sich. Zweiter wurde Fabian Schilling mit 90 Ringen vor Vinzent Dießenbacher mit 88. In der Schützenklasse/Luftpistole setzte sich Verena Lehle mit 95 Ringen gegen Ralph Kögel mit 93 und Michael Diehm mit 90 Ringen durch. In der Schützenklasse/Luftgewehr wurde Karl Kraus mit 98 Ringen Erster vor Jonas Dießenbacher und Benedikt Wiedemann mit jeweils 93 Ringen. Fabian Dölle sicherte sich mit dem besten Glücksschuss des diesjährigen Königschießens, einem 8,7-Teiler, den ersten Sachpreis.