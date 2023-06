Bürgermeister von Scherstetten: "Handle klug und bedenke das Ende"

Es ist Halbzeit in den Rathäusern. Scherstettens Langzeit-Bürgermeister Robert Wippel resümiert die vergangenen drei Jahre und verrät, ob er wieder kandidieren wird.

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Robert Wippel: Ohne Digitalisierung und Einsatz effektiver Verwaltungsprogramme wären die Aufgaben als ehrenamtlicher Bürgermeister kaum zur eigenen Zufriedenheit machbar. Der große Vorteil einer kleinen Gemeinde ist, dass sich die Menschen als Teil der Heimat und Ortsgemeinschaft sehen. Nur so können kleinere Projekte wie die Renovierung der ehemaligen Schule Konradshofen, das Anlegen von Spielplätzen und der Umbau des alten Lagerhauses in Scherstetten umgesetzt werden. Wir leben hier in einer schönen landschaftlichen Gegend mit hohem Erholungswert, was gerade in unserer hektischen Zeit einen immer wertvolleren Stellenwert einnimmt.



Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Wippel: Trotz eingeschränkter finanzieller Mittel aufgrund geringer Gewerbesteuereinnahmen konnten wir viele Projekte umsetzen, die wichtigsten Pflichtaufgaben der Gemeinde erledigen beziehungsweise in den nächsten Jahren realisieren und auf den Weg bringen. Hierzu zählen der Bau eines Mehrfamilienhauses, die Errichtung von Glasfaseranschlüssen sowie die Erweiterung des Kindergartens. Positiv ist auch unsere aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung, die bei null Euro liegt. Die Entscheidung, einen gemeinsamen Bauhof für unsere Staudengemeinden zu installieren, erweist sich Jahr für Jahr als richtig und wertvoll.

Der Kindergarten Scherstetten ist erweitert worden. Foto: Marcus Angele

Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?



Wippel: Als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker ist man sieben Tage die Woche im Dienst und bekommt somit alle Probleme ungefiltert mit. Leider sind darunter auch Streitigkeiten und provokante Gespräche oft wegen lapidarer Alltagssituationen. Als Beispiele nenne ich hier Winterdienst, parkende Autos, Stützmauern.

Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?



Wippel: Umsetzen möchten wir die Gestaltung der Ortsmitte Scherstetten und in naher Zukunft auch die Modernisierung und energetische Sanierung des Schützenheimes. Mit der Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie-Anlagen zusammen mit der Stadt Schwabmünchen entstehen mögliche Standorte. Da die Bevölkerung, aus der sich die Initiative „Bürgerenergie Scherstetten“ gegründet hat, auch positiv gegenüber solchen Projekten steht, könnten günstiger Bürgerstrom und Gewerbeeinnahmen für unsere Gemeinde generiert werden. Wir sprechen hier jedoch von einer Zeitspanne von mindestens fünf bis sieben Jahren.

Im Heimatcheck unserer Zeitung hat Scherstetten für die Lebensqualität und die Möglichkeiten für Wanderer und Radfahrer gut abgeschnitten. Schlechte Bewertungen gab es allerdings für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel. Was können Sie als Kommunalpolitiker tun, um dies zu ändern?



Wippel: Die Struktur des öffentlichen Nahverkehrs ist, bedingt durch das Angrenzen an Randgebiete anderer Landkreise, ein schwieriges Thema. Trotz Diskussion auch im Zusammenhang mit der Staudenbahn in verschiedenen Gremien konnte bisher keine befriedigende Lösung gefunden werden. Die Rufbuslinie wurde mittlerweile mangels Nachfrage eingestellt. Vor der Coronazeit fanden bereits positive Gespräche mit einem potenziellen Partner für den Betrieb eines Supermarktes am südlichen Ortsausgang statt. Entscheidend sind jedoch Analysen, welche das notwendige Umsatzpotential darstellen müssen. Ende des Jahres werden neue Zahlen erhoben.

Lesen Sie dazu auch

Werden Sie in drei Jahren wieder fürs Bürgermeisteramt kandidieren oder sind Sie schon amtsmüde?



Wippel: Ich bin nicht amtsmüde und fühle mich fit. Aber ich werde nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren, auch wenn es in den kommenden Jahren mit dem Thema Energiewende unter dem Dach möglicher Energiewerke spannende, wichtige und vor allem zukunftsweisende Aufgaben und Tätigkeitsfelder insbesondere für unsere Gemeinde geben wird. Aber man sollte wissen, wann der Zeitpunkt zum Aufhören gekommen ist. Mein Motto die letzten Jahre war: Handle klug und bedenke das Ende.

Zur Person: Robert Wippel, 63 Jahre, ist seit 16 Jahren Bürgermeister von Scherstetten und war zuvor bereits Gemeinderatsmitglied sowie Zweiter Bürgermeister. Zusätzlich ist Wippel seit 2014 Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Stauden und verfügt über insgesamt 36 Jahre Erfahrung als Kommunalpolitiker. Die Gemeinde Scherstetten mit gut 1100 Einwohnern teilt sich in die drei Ortsteile Scherstetten, Erkhausen und Konradshofen auf. Die Zusammensetzung des Gemeinderates besteht aus acht Mitgliedern der Liste Scherstetten sowie vier Mitgliedern der Liste Konradshofen.