Treffen in Scherstetten: Katholische Landvolkbewegung als Hoffnungsträger

Die Mitglieder der Katholischen Landvolkbewegung trafen sich in Scherstetten unter dem Motto "Hoffnung" und haben auch die kommenden Veranstaltungen besprochen.

"Gib der Hoffnung ein Gesicht", unter diesem Jahresmotto lud die Katholische Landvolkbewegung (KLB) im Dekanat Schwabmünchen nach einer Vorabendmesse zur Jahresversammlung ins Gasthaus Schreiegg nach Scherstetten ein, wo KLB-Geschäftsführer Dieter Haschner einen Vortrag hielt. Haschner betonte in seinen Ausführungen, dass das katholische Landvolk Hoffnungsträger sein solle. Denn Hoffnung sei auch die Kraft etwas zu verändern, so der Referent.

Dekanat Josef Keplinger übergab das Wort an Maria Erhart, die das vergangene Jahr Revue passieren ließ. So findet alle zwei Monate an wechselnden Orten im Dekanat das Friedensgebet statt. Eine gefragte Veranstaltung ist außerdem jedes Jahr in der Faschingszeit der Landfrauennachmittag im Schützenheim in Scherstetten. Dass dieser auf so großen Zuspruch stößt, darüber freute der Vorsitzende. Keplinger blickt daher hoffnungsvoll auf das neue Veranstaltungsjahr mit diversen Angeboten.

Kommende Veranstaltungen der Katholischen Landvolkbewegung

Als Nächstes findet am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr ein Vortrag mit Gabi Ballweg in Großaitingen statt. Als eine der Teilnehmerinnen des "Synodalen Weges" gibt sie Einblick über die Arbeit bei diesen Treffen mit ihrem Referat "Synode – Was dürfen wir für die Zukunft hoffen?" Des Weiteren sind alle Mitglieder und Nichtmitglieder zur Flüeli-Wallfahrt per Bus am 23./24. Juni eingeladen, die Pfarrer Hubert Ratzinger als Seelsorger begleitet. Der Reisepreis liegt für Mitglieder bei 160 Euro und für Nichtmitglieder bei 170 Euro. Anmelden kann man sich per E-Mail an maria.epunkt@gmx.de oder telefonisch im Pfarrbüro Großaitingen unter Telefon 08203/230.