Windenergie: Jetzt ist eine Machbarkeitsstudie Thema

Plus Eine Expertin rät zu mehreren Anlagen. Eine Zusammenarbeit mit Schwabmünchen würde sich anbieten. Das sagt die Gemeinde dazu.

Über eine Machbarkeitsstudie für Windräder in Scherstetten informierte Christina Willkomm vom Landsberger Ingenieurbüro Sing in der jüngsten Gemeinderatssitzung.