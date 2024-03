Schützengau Lech-Wertach ehrt verdiente Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung werden die Gau-Schützenkönige proklamiert und Verdienstnadeln für treue Mitarbeit verliehen.

Der erste Gauschützenmeister, Horst Weigend aus Mittelstetten, hatte alle Vereine des Schützengaus Lech-Wertach zur Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus in Graben eingeladen. Vom Schützenbezirk Schwaben nahm die Vizepräsidentin Martina Steck teil. Sie brachte die erfreuliche Nachricht, dass der Schützenbezirk wieder mehr als 1.000 neue Mitglieder dazugewonnen hat und nun rund 95.500 Schützinnen und Schützen vereinigt. Horst Weigend ergänzte die Zahlen für den Gau Lech-Wertach mit rund 3950 Mitgliedern in 37 Vereinen. Die personenstärksten Vereine sind die Singoldschützen Großaitingen und Auerhahn Reinhartshausen.

Der sportliche Leiter Max Wamser konnte eine Startrekord-Teilnahme bei den Meisterschaften und Rundenwettkämpfen mit dem Luftgewehr und der Luftpistole vermelden. Besonders stolz war Gaujugendleiter Armin Schweimeier, dass die Jugend-Bezirksauswahl beim Pokalfinale nach 16 Jahren den Pokal wieder in den Gau zurückholte. Das Interesse der Jugend am Schießsport zeigt sich am Zuwachs von 80 jungen Schützinnen und Schützen.

Bei der Bezirksversammlung wurde noch die sportliche Ehrung für Andreas Müller von Auerhahn Reinhartshausen nachgeholt. Er wurde bayerischer Vizemeister mit der Luftpistole bei den Junioren I. Schützenkönigin des Gaus Lech-Wertach wurde bei der Jugend Sofia Golling von den Singoldschützen Großaitingen vor Theresia Drechsler von Auerhahn Reinhartshausen und Eduard Radu von der SG Klosterlechfeld. Gaukönig bei den Erwachsenen wurde der Untermeitinger Simon Schormeier, der mit einem Teiler von 16,6 die starken Damen Barbara Bleicher von Singold Großaitingen und Sarah Pfänder von Fortuna Klimmach auf die Plätze zwei und drei verwies.

Die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) wurde an den Klosterlechfelder Maximilian Wamser in Anerkennung seines Engagements als Gausportleiter verliehen. Vom Bezirk Schwaben erhielten die Verdienstnadel in Silber Manuela Eggersdorfer (Schwarzachtaler Birkach), Volker Bauer (SG Untermeitingen) und Dieter Wilhelm (Hubertus Konradshofen). Mit der goldenen Verdienstnadel des Bezirks wurden Günter Lindhammer von den Brunnenschützen Königsbrunn und der Kassier Patrik Titz vom Gau Lech-Wertach ausgezeichnet. Die Leistung von drei langjährigen Schützenmeistern, die nach mindestens zehn Jahren ihr Amt niedergelegt haben, wurde besonders gewürdigt. Reinhard Hiller von der SG Klosterlechfeld, Georg Frey von Auerhahn Reinhartshausen und Günter Bäumler von der SG Graben freuten sich über den verliehenen Ehrenteller des Gaus Lech-Wertach.

Die Landkreismeisterschaften 2024 werden im Oktober in Gablingen wieder unter der bewährten Organisation von Horst Gschwendtner durchgeführt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Ebenfalls im Oktober findet das Landesschießen beim Münchner Oktoberfest statt. Dafür sind 50 Plätze für den Gau reserviert. Die Anmeldungen erfolgen über die Vereine. Für das 100-jährige Jubiläum des Gaus Lech-Wertach im Jahr 2025 wird noch ein geeigneter Veranstaltungsort mit Festzelt gesucht. Gauschützenmeister Horst Weigend forderte die Vereine zu kreativen Ideen dazu auf.