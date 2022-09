Tobias Gsöll holt Bronze bei der Europameisterschaft

Der Nachwuchsschütze Tobias Gsöll eilt von Erfolg zu Erfolg: Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft holte er nun Bronze bei der Europameisterschaft in Polen.

Der 19-Jährige aus Graben landete in seiner Altersklasse (Jugendklasse 1) im polnischen Breslau am Freitag auf dem dritten Platz mit der Schnellfeuerpistole. "Das ist meine erste Einzelmedaille bei einem internationalen Wettkampf und mein bislang größter Erfolg", freut sich Tobias Gsöll.

Am Donnerstag und am Freitag schoss er sich mit 281 und 289 Ringen unter die besten Acht und qualifizierte sich damit für das Finale. Die 570 Ringe insgesamt beuteten das beste Wettkampfergebnis für Tobias Gsöll.

Tobias Gsöll hat nicht mit der Medaille gerechnet

Im Finale wurden die besten acht Schützen in zwei Vierergruppen aufgeteilt; die besten beiden aus jeder Gruppe schossen dann die Medaillen aus. Im Kampf um die Bronzemedaille hatte es Tobias Gsöll mit einem anderen deutschen Schützen zu tun - Markus Lehner aus München. "Markus ist ein Jahr älter und eigentlich der bessere Schütze von uns beiden. Deshalb habe ich auch nicht ernsthaft mit einer Medaille gerechnet. Aber weil er eine schlechte Serie geschossen hatte, ist am Ende Platz drei für mich herausgesprungen", freut sich der junge Mann. Es siegte der Franzose Yan Chesnel vor dem Italiener Michele Palella. Am Samstag geht es zurück nach Graben, sodass Tobias Gsöll am Freitagabend noch Zeit hatte, die Bronzemedaille zu feiern.

Erst vor einer Woche hatte der 19-Jährige einen großen Erfolg gefeiert. Tobias Gsöll gewann bei der Deutschen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück den Titel mit der Schnellfeuerpistole. In einem sehr spannenden Finale setzte sich der Nachwuchsschütze, der bei den Vereinswettkämpfen für die Singoldschützen aus Großaitingen an den Start geht, durch zwei Treffer in der letzten Serie mit einem Ring Vorsprung gegen Markus Lehner und Felix Hollforth durch. Im vergangenen Jahr hatte er mit der Schnellfeuer-Mannschaft in Peru bei der Junioren-WM Silber geholt. Bei der Europameisterschaft in Polen war keine deutsche Mannschaft am Start. Im Oktober stehen dann die Weltmeisterschaften im ägyptischen Kairo an.

Ein straffes Programm für den 19-Jährigen, der eine Ausbildung als Elektroniker macht und sich für seine Wettkämpfe freinehmen muss: "Ich bin froh, dass mich mein Arbeitgeber Grob in Mindelheim immer wieder für solche Wettkämpfe freistellt."

