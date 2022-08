Tobias Gsöll ist deutscher Meister

Riesenerfolg für den 19-jährigen Sportschützen Tobias Gsöll aus Graben: Er wurde in seiner Altersklasse deutscher Meister mit der Schnellfeuerpistole.

Mit dem Sieg bei der deutschen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück hat sich der Nachwuchsschütze aus Graben für die der Europameisterschaft im polnischen Breslau und die Weltmeisterschaft in der ägyptischen Hauptstadt Kairo qualifiziert.

Nach zwei "Halbprogrammen" am vergangenen Sonntag und Montag, bei denen die Teilnehmer in der Jugendklasse 1 (bis 20 Jahre) 30 Schuss abgeben mussten, stand fest, welche sechs Schützen im Finale um die deutsche Meisterschaft am Montagabend antreten durfte. Dabei war auch Tobias Gsöll, der bei den Vereinswettkämpfen für die Singoldschützen aus Großaitingen an den Start geht.

In einem sehr spannenden Finale setzte sich Tobias Gsöll durch zwei Treffer in der letzten Serie mit einem Ring Vorsprung gegen Markus Lehner und Felix Hollforth durch. Lehner hatte sich im erfolgreichen Stechen gegen Felix Hollfoth Silber gesichert. Die beiden anderen Schützen auf dem Treppchen sind ein Jahr älter als Tobias Gsöll. Sie dürfen also im Gegensatz zu dem jungen Mann aus Graben im kommenden Jahr nicht mehr in der Jugendklasse 1 antreten.

Alle drei haben sich aber für die Welt- und Europameisterschaft qualifiziert. "Es war wichtig, dass ich im Finale die Ruhe bewahrt habe, obwohl es so knapp war", antwortet der junge Mann aus Graben auf die Frage nach seiner Stärke. "Ich hatte schon darauf gehofft, vorne mit dabei zu sein, aber mit dem deutschen Meistertitel habe ich nicht gerechnet. Das war in den Einzelwettkämpfen mein bislang größter Erfolg.", so der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr mit der Schnellfeuer-Mannschaft in Peru bei der Junioren-WM Silber geholt hatte.

Am Donnerstag geht es zur Europameisterschaft für Tobias Gsöll

Zeit zum Feiern blieb dem jungen Mann aus Graben aber nicht: "Ich bin am Montag erst gegen 22 Uhr nach Hause gekommen, und am Donnerstag geht es dann schon wieder weiter", berichtet Tobias Gsöll. Denn dann macht er sich nach Breslau auf, wo die Europameisterschaft vom 6. bis 10. September stattfindet. Dort startet Tobias Gsöll nur im Einzelwettbewerb, weil in Breslau keine deutsche Mannschaft am Start ist. Was hat er sich vorgenommen? Tobias Gsöll: "Das ist meine erste Europameisterschaft im Einzel. Ich kenne die meisten Gegner nicht so gut, sodass ich mir kein konkretes Ziel gesetzt habe." Mitte Oktober stehen dann die Weltmeisterschaften in Kairo an.