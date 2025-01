Liedertafel übergibt Spenden an Don Bosco

Die von der Liedertafel im Zusammenspiel mit dem Ensemble „Vielsaitig“ in der Kirche Mariä Himmelfahrt, Schwabegg vorgetragene „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma erhielt vielfach positive Resonanz und ein schönes Spendenaufkommen. Wie angekündigt haben nun die Vorsitzenden der Liedertafel, Reinhard Liepert und Karl Bader, den Reinerlös von 500 Euro an den Kindergarten Don Bosco in Schwabegg übergeben. Die Leiterinnen des Kindergartens, Barbara Agerstein und Nicole Fronius, nahmen gemeinsam mit einigen Kindern den symbolischen Scheck freudestrahlend entgegen. Und es gibt auch bereits eine gute Idee, das Geld zum unmittelbaren Nutzen für die Kinder anzulegen. Es sollen spezielle, große Bausteine beschafft werden, die die Kreativität der Kinder anregen und ihnen beim Spielen viel Freude bereiten.