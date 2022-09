Unbekannter verursacht Unfall und begeht Fahrerflucht

In Schwabegg hat ein unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht, bei dem ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein junger Mann war am Donnerstagfrüh gegen 7.30 Uhr Fahrer auf der Kreisstraße A17 von Schwabegg kommend in Richtung Konradshofen unterwegs. Ein entgegenkommender schwarzer Pick-up kam zu weit nach links auf die Fahrspur des 18-Jährigen, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr er einen am Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten, und der rechte Außenspiegel seines Autos wurde beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)