19-Jährige prallt mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum

Nach einem Unfall in Schwabmünchen ist eine Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei vermutet, dass sie zu schnell unterwegs war.

Frontal gegen einen Baum geprallt ist das Auto einer 19-Jährigen am Montag bei einem Unfall in Schwabmünchen. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Wagen gegen 21.50 Uhr auf der Albert-Einstein-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Sie fuhr auf der Vorfahrtsstraße nach links in die Ludwig-Schöffel-Straße, war dabei aber offenbar zu schnell, sodass ihr Auto aus der Kurve getragen wurde und von der Straße abkam, wo es frontal gegen einen Baum stieß. Die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zu einer genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (AZ)