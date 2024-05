25 Jahre Eule-Orgel: Das ist zum Jubiläum geboten

Das Programm in Schwabmünchen startet an Pfingsten und endet erst im November. Einige Besonderheiten sind vorgesehen.

3787 Pfeifen, die bis zu sechs Meter lang sind: das ist die Eule-Orgel in der Pfarrkirche Sankt Michael in Schwabmünchen. Die "Königin der Instrumente" wurde vor 25 Jahren eingeweiht und eben für rund 120.000 Euro saniert. Dieses Jubiläum feiert die Schwabmünchner Kirchenmusik heuer groß mit einem umfangreichen Programm, das am Pfingstmontag, 20. Mai, mit dem Orgelkino startet. Beginn ist um 18.30 Uhr. Professor Wolfgang Seifen aus Kevelaer/Berlin improvisiert Musik zum Stummfilm „Faust“.

Der Förderverein Freunde der Kirchenmusik, freut sich, zum Jubiläum (das gleichzeitig auch das Jubiläum des Vereins ist) Wolfgang Seifen, den Orgelimprovisator schlechthin, gewinnen zu können. Er wird in seinen Improvisationen zum Stummfilm „Faust“ - ein echter Klassiker von Friedrich Murnau aus dem Jahre 1926 - sicherlich alle Klangmöglichkeiten der Schwabmünchner Eule-Orgel zu Gehör bringen. Wolfgang Seifen gastierte schon mal in Schwabmünchen.

Ein außergewöhnlicher Kinoabend in Schwabmünchen

Friedrich Wilhelm Murnau drehte 1926 der Stummfilm "Faust". Ihm gelang die optische Umsetzung des "Faust-Stoffes" brillant. Das Spiel mit Licht und Schatten beherrscht Murnau wie kein anderer. Vor allem in den Anfangs- und Schlussbildern des Films, in denen die Atmosphäre der mittelalterlichen Stadt heraufbeschworen wird, gelangen Murnau einprägend. Für die mimisch und gestische perfekte Spielkunst der Protagonisten liefert die Livemusik die dritte Ebene für einen außergewöhnlichen Kinoabend.

Prof. Wolfgang Seifen, Organist und Komponist in der St.-Matthias-Kirche in Berlin-Schöneberg, anlässlich der Aufführung der von ihm komponierten Tu-es-Petrus-Messe. Foto: Walter Wetzler

Wolfgang Seifen spielt an der Eule-Orgel fesselnde Musik. Der Organist ist Professor für Improvisation und liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin. Aufgrund seiner Stellung und Verdienste wurde er vor 15 Jahren zum Titularorganisten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin berufen. "Man muss immer wieder einzelne Akzente setzen und quasi sekundengenau auf die Situation auf der Leinwand reagieren", beschreibt Wolfgang Seifen die Herausforderung. Zu diesem Zweck hat der Organist einen kleinen Bildschirm an der Orgel. Darauf kann er den Film verfolgen und seine improvisierte Filmmusik in bester Stummfilm Tradition spielen, während für die Besucher der Film auf großer Leinwand im Kirchenraum gezeigt wird. Genau wie Murnau der mit seinem "Faust" die Grenzen des machbaren der visuellen Effekten ausreizt, variiert Wolfgang Seifen mit den unzählbaren Klangmöglichkeiten der gerade frisch sanierten großen Eule-Orgel.

Das Programm im Überblick

Das Jubiläum wird zudem mit weiteren Konzerten und Gottesdiensten gefeiert:

Pfingstsonntag, 19. Mai, 9 Uhr, Gottesdienst: Orgelsolomesse von F. Bühler mit dem Chor St. Michael und dem Orchester Capella St. Michael, Leitung Stefan Wagner.

Pfingstmontag, 20. Mai, 18:30 Uhr, Konzert: Wolfgang Seifen aus Kevelaer/Berlin improvisiert Musik zum Stummfilm „Faust“.

Samstag, 8. Juni, 19 Uhr, Konzert, Orgel und Orchester, gespielt werden unter anderem Werke von Guilmant, Händel, Franck, Parry, und Stamitz. Die Orgel spielt Peter Bader (Ulrichsbasilika Augsburg). Mit dabei sind auch das Orchester „Capella St. Michael und der Chor St. Michael, Leitung Stefan Wagner.

Sonntag, 29. September, Michaeli-Patrozinium, 9 Uhr, Gottesdienst: Orgelsolomesse von Mozart mit dem Chor St. Michael und dem Orchester Capella St. Michael, Leitung Stefan Wagner.

Samstag, 16. November, 19 Uhr, Konzert: Requiem von Fauré mit dem Kammerchor Schwabmünchen, dem Chor St. Michael, dem Orchester „Capella St. Michael, Leitung und Orgel Tobias Burann-Drixler und Stefan Wagner.

Sonntag, 24. November, 9 Uhr, Gottesdienst: Orgelsolomesse von Haydn mit dem Chor St. Michael und dem Orchester Capella St. Michael, Leitung Stefan Wagner.