Schwabmünchen

vor 32 Min.

Erzähl-Mahl mit Zaki Rahimi: "Alle Menschen aus Afghanistan lieben Kabuli"

Plus In unserer Kochserie "Erzähl-Mahl" berichtet Zaki Rahimi aus Afghanistan, wie sein Weg ihn nach Schwabmünchen führte und warum er gerne hier bleiben würde.

Von Anna Mohl

Zaki Rahimi muss nicht lange überlegen, als er die Zutaten für „Kabuli Palau“ aufzählt. Rosinen, Karotten, Reis, Kurkuma und Lamm. Das sind die fünf wichtigsten Zutaten für das afghanische Nationalgericht. Essen kann er es eigentlich immer. In Afghanistan werde das manchmal vier Mal die Woche gegessen, erklärt der 29-Jährige. „Alle Menschen aus Afghanistan lieben Kabuli“, erklärt er. Das mitgebrachte Öl ist zu wenig, also verwendet er ein anderes. In Afghanistan gebe es 10-Liter-Flaschen, berichtet er. „Wir essen zu viel Öl“, sagt er und lacht.

Er weiß, was er tut, das wird schnell klar, wenn man ihm beim Kochen zuschaut. In Windeseile schabt er mit einem Messer die Karottenschale ab, viel effizienter, als es jedes Schälwerkzeug könnte. Vier Jahre hat er in einem Restaurant gearbeitet, berichtet er. Da musste es schnell gehen. Teilweise habe er zwölf Stunden gestanden. Angefangen habe er mit Putzen, dann begann er, mit dem Chefkoch zusammenzuarbeiten.

