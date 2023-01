Alter Frau die Geldbörse gestohlen

Einer 78 Jahre alten Frau wird in einem Einkaufsmarkt in Schwabmünchen die Geldbörse gestohlen.

Laut Polizei war die Frau in der Zeit von 11.30 bis 12 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kaufbeurer Straße unterwegs. Auf dem Kindersitz des Einkaufswagens hatte die Frau ihre Einkaufstasche liegen. Darin befand sich ihre Geldbörse. An der Kasse bemerkte sie dann, dass die Geldbörse fehlte. In der roten Geldbörse der Marke Liebeskind waren mehrere Hundert Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)