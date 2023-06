Aufruf: Museum der Stadt Schwabmünchen sucht Erinnerungsstücke

Für Ausstellungen zu den Themen Notspielzeug und Großzirkus Fischer sucht das Kulturteam der Stadt Schwabmünchen noch Objekte.

Das Museum der Stadt Schwabmünchen (Mugs) sucht gezielt zu zwei geplanten Ausstellungsthemen Objekte, Requisiten, Kleidungsstücke, Poster, Plakate, Programmhefte, Fotos aller Art aus dem Schwabmünchner Raum.

Zur geplanten Sonderausstellung zum Thema "Weltspielzeug", ab September 2023 bis Anfang Januar, möchte das Mugs einen eigenen Bereich mit lokalem Bezug herstellen, und zwar unter dem Gesichtspunkt „Notspielzeug“.

Spielzeug aus der Nachkriegszeit für das Museum des Stadt Schwabmünchen gesucht

Die Ausstellung "Weltspielzeug" beschäftigt sich mit selbst gebastelten Spielzeugen aus den ärmeren Regionen der Welt. Mit viel Kreativität, Improvisationsfreude und großem Geschick entstehen so Puppen aus Blättern, Radios aus Pappe, Lastwagen aus Dosen, Flugzeuge aus Flaschen oder Rikschas aus Draht. Rund 250 solcher kreativen Exponate aus 30 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas präsentiert Plan International Deutschland in seiner Wanderausstellung. Die Spielsachen offenbaren die große Kreativität der jungen Tüftler - sie zeugen aber auch von der Armut in den Herkunftsländern. Ähnlich und vergleichbar ist der aus dem Mangel geborene Ideenreichtum der Nachkriegszeit, der sich im "Notspielzeug" widerspiegelt. Sehr deutlich wird in beiden Fällen, dass das Spielen ein urkindliches Bedürfnis ist.

Das Museumsteam sucht deshalb selbst gemachte Spielsachen und deren Kontext: Biografien und Fotografien ihrer HerstellerInnen, der Erwachsenen und der Kinder, die mit "Notspielzeug" gespielt haben. Vielleicht haben einige Bürgerinnen und Bürger diese oftmals sehr einfachen und zum Teil kuriosen Spielsachen als Erinnerung aufgehoben?

Ein Blick zurück in den Schwabmünchner Großzirkus Adolf Fischer

Im Jahr 2024 plant das Mugs eine Zirkus-Ausstellung, in der die Welt der Manegen-Künste im Wandel der Zeit und auch mit regionalem Bezug dargestellt wird.

In den Jahren 1957 bis 1962 war der überregional und international bekannte und angesehene Großzirkus Adolf Fischer in Schwabmünchen ansässig. Als Großunternehmen hatte er hinsichtlich der Transportlogistik nahe dem Bahnhof das jetzige Zettler-Gelände erworben und dort seinen Stammsitz und sein Winterquartier eingerichtet. Der Zirkus Fischer und die Stadt Schwabmünchen waren eng verbunden.

Es war ein Großzirkus der klassischen Art, der neben dem Zirkus-Orchester, den Clowns und Artisten mit rund 250 Tieren und gesamtem Equipment von Ort zu Ort reiste. In heutiger Zeit kaum mehr vorstellbar, aber wahr. Zu den Tieren zählten, wie es früher üblich war und wie es sich für angesehene Zirkusse gehörte, neben heimischen Tierarten auch Raubtiere und Großkatzen wie Löwen und Panther und exotische Tiere. Das waren zum Teil bis zu 80 Pferde, verschiedene Hunderassen, aber auch Kängurus, Eisbären, Bären, Elefanten, verschiedene Büffelarten und Kamele.

Zirkusdirektor erhielt das Bundesverdienstkreuz

Für seine Lebensleistung erhielt Adolf Fischer am 3. September 1959 das Bundesverdienstkreuz vom damaligen Bundespräsident Theodor Heuss und war damit der erste Zirkus-Direktor, dem diese Ehre zuteilwurde.

Im Rahmen der Zirkus-Ausstellung möchte das Museum alle Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner und alle Interessierten aus der Umgebung bitten, in ihren Erinnerungsstücken zu kramen. Vielleicht gibt es noch Fotos vom Zirkus-Besuch, ein Programmheft, ein Plakat oder ein Souvenir. Oder gar eine Artisten-Requisite, diese wurden gerne als Tauschgeschäft gegen Essen, Tierfutter oder Unterkunft eingelöst.

Hier können sich die Bürger melden

Das Museum möchte sich diese Erinnerungsstücke zusammen mit der damit verbundenen Geschichte für die Dauer der jeweiligen Sonderausstellung ausleihen. Wer noch altes Notspielzeug oder Erinnerungsstücke an den Zirkus zu Hause hat, kann sich bei Dr. Doris Hafner entweder per E-Mail unter d.hafner@schwabmuenchen.de oder unter der Telefonnummer 08232/9633181 melden.