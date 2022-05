Ausstellung: In Schwabmünchen entsteht eine Märchenwelt

Die größte Grimmsche Märchenausstellung in Deutschland ist vom 12. Mai bis 31. August im Museum in Schwabmünchen zu sehen. Mehr als 300 Exponate sind auf drei Etagen ausgestellt.

"Das ist wirklich die bisher größte Märchenausstellung der Brüder-Grimm-Gesellschaft innerhalb Deutschlands", freut sich Dr. Bernhard Lauer, Geschäftsführer der Brüder-Grimm-Gesellschaft. "Ich habe extra nochmals nachgesehen, aber es stimmt wirklich. Hier im Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen sind wir mit den meisten Exponaten vertreten." Dass alle Altersgruppen und Wissbegierige auf ihre Kosten kommen, ist ihm wichtig, und Abwechslung wird ebenfalls großgeschrieben, ohne den wissenschaftlichen Hintergrund zu vernachlässigen.

"Das ist wirklich sensationell und sogar ich bin bereits neugierig, was es da alles zu sehen gibt", so Bürgermeister Lorenz Müller. Die Stadt freut sich über diese erfolgversprechende Märchenausstellung und "sehr gern werde ich auch einmal in diesem Ambiente für Kinder Märchen vorlesen", verspricht Müller.

Das Museum unterstützt die Ausstellung mit zusätzlichen Attraktionen, die bereits im Außenbereich deutlich werden und sich durch die Ausstellungsräume ziehen. Im Eingangsbereich und im Treppenhaus werden Kinderbilder zu den Lieblingsmärchen hängen. Wer gern Königin oder König sein möchte, kann sich auf den riesigen goldenen Thronsessel setzen, der als Selfie-Point für die kleinen und großen Besucher und Besucherinnen zur Verfügung steht. Wer durch die vielen Szenerien wandert, trifft garantiert auch auf lebensgroße Märchenfiguren, sei es nun die Hexe mit Hänsel und Gretel oder Schneewittchen und die Sieben Zwerge.

Mehr als 300 Exemplare aus der Grimmschen Märchensammlung sind zu sehen

Auf drei Etagen werden mehr als 300 Exponate aus der weltweiten Überlieferungstradition und Wirkungsgeschichte der Grimmschen Märchensammlung mit Illustrationen, Grafiken, Büchern und vielem mehr präsentiert. Neben einem Einblick in die Biografien der Brüder Grimm und in die Quellen der Märchen spannt sich der Bogen von früher bis heute. Die Reise durch die Märchen führt die Besucherinnen und Besucher auch rund um die Welt. Ein eigener thematischer Schwerpunkt ist in einem Ausstellungsraum der Rezeption in Japan gewidmet, dort spielen neben frühen Holzschnitt-Illustrationen auch Mangas und Cosplay eine Rolle.

Die "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm, neben der Luther-Bibel das wohl bekannteste und weltweit meistverbreitete Buch der deutschen Kulturgeschichte, sind die erste systematische Zusammenfassung und wissenschaftliche Dokumentation der gesamten europäischen und orientalischen Märchentradition. Übersetzungen und Nachdichtungen in über 190 Sprachen und Kulturdialekte aller Erdteile – von Abchasisch bis Weißrussisch – lassen sich nachweisen. Die am Kasseler Brüder-Grimm-Platz ansässige Brüder-Grimm-Gesellschaft verfügt über eine der größten Sammlungen illustrierter Ausgaben und anderer Dokumente zu Märchenüberlieferungen aus der ganzen Welt, die stetig weiter anwachsen.

Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Schwabmünchen sind außerdem noch Märchenstunden unter anderem mit Hans Nebauer geplant und Lesungen mit ausländischen Märchen. Für Schulklassen und Gruppen können gesondert Besuchstermine vereinbart werden. Kontakt zum Kulturbüro: d.hafner@schwabmuenchen.de

Wann die Märchenausstellung zu sehen ist

Von 12. Mai bis 31. August ist die Ausstellung im Museum der Stadt Schwabmünchen in der Holzheystraße zu sehen. Immer am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.

Neben der großen Märchenausstellung im Schwabmünchner Museum, sind für das Lech-Wertach-Kulturfestival „Es war einmal - Märchen, Mythen, Sagen“ im Museum, dem Kunsthaus, der Stadtbücherei und an der Geyerburg folgende Veranstaltungen geplant:

Freitag, 13. Mai, 14 bis 18 Uhr, Märchen und Mythen im Altlandkreis Schwabmünchen, eine Lesung mit Kreativ-Workshop. Mindestens vier Künstlerinnen und Künstler begleiten den Workshop. Material wie Leinwand, Farben und Papier. werden gestellt. Wasser und Kekse sind im Preis von 10 Euro inbegriffen. Für Kinder von acht bis 14 Jahren. Veranstaltungsort: Kunstverein Schwabmünchen, Kunsthaus, Bahnhofstraße 7 in Schwabmünchen

Anmeldung an kersten.thieler-kuechle@gmx.de oder alfred.vogler@gmx.de.

Samstag, 14. Mai, 11 bis 18 UhrUhr, SchwabMania - Ein Cosplay-Erlebnis hautnah. Was ist Cosplay? Einen ganzen Tag lang wird ein lebendiger Cosplay-Showcase mit sechs Darstellenden und Künstlerständen zu erleben sein. Mit dabei sind die Gewinner, die bei der anstehenden Cosplay-Meisterschaft in Japan 2022, Deutschland vertreten. Ihre Wettbewerbskostüme vom Vorentscheid sind ebenfalls ausgestellt. Die unterschiedlichen Figuren und Charaktere werden vorgestellt. Interaktionen, Gespräche und gemeinsame Fotos mit den Besuchenden sind erwünscht. Ort: Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen.

Sonntag, 15. Mai, 14.30 Uhr und 17 Uhr, Junges Theater Augsburg im Kunsthaus Schwabmünchen. Es ist das Theaterstück „Der schaurige Schuch“ für Kinder ab sechs Jahren zu sehen. Die Geschichte vom schaurigen Schusch handelt von Vorurteilen und von der Angst vor Veränderungen und Neuem, Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Anmeldung per Mail an d.hafner@schwabmuenchen.de

Sonntag, 15. Mai, 15:30 bis 16.30 Uhr, Tierisch was los an der Geyerburg! Ein Mitmachstück für alle, die die Schwabmünchner Grillen zirpen hören. Ein Stück, das nur für diesen Anlass geschrieben und einstudiert wurde. Direkt an der Geyerburg für Zuhörer ab 10 Jahren. Der Eintritt ist frei. Organisator: Schreibwerkstatt Schwabmünchen. Anmeldung: d.hafner@schwabmuenchen.de.

Sonntag, 15. Mai, Autorenlesung in der Stadtbücherei, Fantasy für Erwachsene, ab 19 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Boris Koch liest „Dornenthron & Narrenkrone“. „Dornenthron“ ist der Auftakt eines phantastischen Zweiteilers mit „Narrenkrone“ als Abschluss. Die düstere Neuinterpretation des alt bekannten Märchens „Dornröschen“ entführt in diesem Fantasyroman in eine dunkle Welt. Anmeldung stadtbuecherei@schwabmuenchen.de.

Freitag/Samstag, 20./21. Mai, Interaktiver Krimi in der virtuellen Realität im Museum der Stadt. Es gibt drei Termine am Freitag: um 13.45, 15.15 und 16.45 Uhr und drei Termine am Samstag: um 11, 13.30 und 16.15 Uhr. Pro Termin stehen 24 VR-Brillen zur Verfügung. Gebühr pro Person: 7 Euro. Anmeldung: d.hafner@schwabmuenchen.de

Samstag, 21. Mai, Mittelalterlicher Gesindeschmaus mit Karl dem Narr im Museum, ab 20 Uhr. Maximal 30 Teilnehmer, Eintritt mit Essen und einem Becher Met: 25 Euro. Anmeldung: d.hafner@schwabmuenchen.de

Sonntag, 22. Mai, Autorenlesung in der Stadtbücherei, ab 19 Uhr. Boris Koch liest aus „Die Schöne und die Biester“ - ein Kunstmärchen über Macht und Unterdrückung, Schönheit und Wahnsinn und die Sinnlosigkeit blinden Widerstands. Fantasy für Erwachsene, Eintritt 5 Euro. Anmeldung: stadtbuecherei@schwabmuenchen.de.