Krankenhausreform gibt neue Hoffnung für den Neubau der Wertachkliniken

Plus Karl Lauterbachs Gesetzesentwurf könnte dem Vorhaben der Wertachkliniken in die Karten spielen.

Viele Klinikchefs klagen über den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Krankenhausreform. Vor allem, weil darin keine finanziellen Soforthilfen für die Krankenhäuser vorgesehen sind, die unter der Inflation, höheren Personalkosten und den allgemein gestiegenen Preisen leiden. Das sieht Martin Gösele, der Chef der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, zwar auch, wird das Defizit seit 2022 doch von Jahr zu Jahr größer. Doch im Gesetzesentwurf sieht er einen Silberstreif am Horizont.

Gösele zeigt sich nach der Lektüre des Textes positiv gestimmt. Denn der Inhalt bietet Chancen für den Krankenhaus-Neubau, der die beiden Kliniken in einem Gebäude vereinen soll. Vorgesehen ist ein Transformationsfonds. Er soll Krankenhäuser im Zuge der Reform bei der Umstrukturierung unterstützen. Gefördert werden sollen unter anderem „Vorhaben zur standortübergreifenden Konzentration akutsta­tio­närer Versorgungskapazitäten“. Die Formulierungen sind für den Laien nur schwer verständlich, wie nahezu der gesamte Gesetzesentwurf.